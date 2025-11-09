Atlético-MG terá três desfalques para os próximos dois jogos no Brasileirão

O Atlético não poderá contar com três jogadores para os dois próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Os atletas foram convocados para suas seleções nacionais para a próxima data fifa, e ficaram de fora dos confrontos contra Fortaleza e Red Bull Bragantino.

O Atlético não poderá contar com três jogadores para os dois próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Os atletas foram convocados para suas seleções nacionais para a próxima data fifa, e ficaram de fora dos confrontos contra Fortaleza e Red Bull Bragantino.

Os zagueiros Júnior Alonso (Paraguai), Iván Román (Chile) e o meio campista Alan Franco (Equador) são os convocados que serão desfalques do Galo. Os três são figuras carimbadas em seus respectivos países, estando sempre nas convocações.

Junior Alonso atuando pela seleção paraguaia contra o Uruguai (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

Partidas das seleções dos jogadores do Atlético

Júnior Alonso

Estados Unidos x Paraguai — Amistoso — Terça, 18/11, às 22h30

México x Paraguai — Amistoso — Terça, 18/11, às 22h30

Iván Román

Rússia x Chile — Amistoso — Sábado, 15/11, às 12h

Chile x Peru — Amistoso — Terça, 18/11, às 14h

Alan Franco

Canadá x Equador — Amistoso — Quinta, 13/11, às 21h30

Equador x Nova Zelândia — Amistoso — Terça, 18/11, às 22h30

Jogadores disponíveis no Galo

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Robert e Gabriel Átila

Laterais: Saravia, Natanael, Guilherme Arana Caio;

Zagueiros: Vitor Hugo e Ruan Tressoldi;

Meio-campistas: Fausto Vera, Alexsander, Patrick, Igor Gomes, Bernard, Gabriel Menino, Reinier, Gustavo Scarpa Iseppe;

Atacantes: Hulk, Dudu, Rony, Biel, João Marcelo, Isaac, e Cadu

Lesionados

Lyanco (tendão de aquiles) - só volta em 2026

Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) - só volta em 2026

Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) - sem previsão divulgada

Caio Maia (joelho) - sem previsão divulgada

Agenda do Atlético

O compromisso tratado como mais importante pela diretoria e torcida do Atlético é a decisão da Sul-Americana. O Galo enfrenta o Lanús no dia 22 de Novembro em Assunção no Paraguai (campo neutro), em busca da taça continental e acesso direto à Libertadores 2026. No entanto ainda tem seis jogos para cumprir pelo Campeonato Brasileiro. Confira os jogos até o fim da temporada;

12/11 – 20:30 | Atlético-MG x Fortaleza

16/11 – 19:00 | Red Bull Bragantino x Atlético-MG

22/11 – 17:00 | Lanús (ARG) x Atlético-MG

25/11 – 21:30 | Atlético-MG x Flamengo

30/11 – 18:30 | Fortaleza x Atlético-MG

03/12 – à confirmar | Atlético-MG x Palmeiras

07/12 – à confirmar | Atlético-MG x Vasco





