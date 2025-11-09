Atlético-MG terá três desfalques para os próximos dois jogos no Brasileirão
Jogadores foram convocados para seleções na data fifa
O Atlético não poderá contar com três jogadores para os dois próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Os atletas foram convocados para suas seleções nacionais para a próxima data fifa, e ficaram de fora dos confrontos contra Fortaleza e Red Bull Bragantino.
Os zagueiros Júnior Alonso (Paraguai), Iván Román (Chile) e o meio campista Alan Franco (Equador) são os convocados que serão desfalques do Galo. Os três são figuras carimbadas em seus respectivos países, estando sempre nas convocações.
Partidas das seleções dos jogadores do Atlético
Júnior Alonso
Estados Unidos x Paraguai — Amistoso — Terça, 18/11, às 22h30
México x Paraguai — Amistoso — Terça, 18/11, às 22h30
Iván Román
Rússia x Chile — Amistoso — Sábado, 15/11, às 12h
Chile x Peru — Amistoso — Terça, 18/11, às 14h
Alan Franco
Canadá x Equador — Amistoso — Quinta, 13/11, às 21h30
Equador x Nova Zelândia — Amistoso — Terça, 18/11, às 22h30
Jogadores disponíveis no Galo
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Robert e Gabriel Átila
Laterais: Saravia, Natanael, Guilherme Arana Caio;
Zagueiros: Vitor Hugo e Ruan Tressoldi;
Meio-campistas: Fausto Vera, Alexsander, Patrick, Igor Gomes, Bernard, Gabriel Menino, Reinier, Gustavo Scarpa Iseppe;
Atacantes: Hulk, Dudu, Rony, Biel, João Marcelo, Isaac, e Cadu
Lesionados
Lyanco (tendão de aquiles) - só volta em 2026
Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) - só volta em 2026
Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) - sem previsão divulgada
Caio Maia (joelho) - sem previsão divulgada
Agenda do Atlético
O compromisso tratado como mais importante pela diretoria e torcida do Atlético é a decisão da Sul-Americana. O Galo enfrenta o Lanús no dia 22 de Novembro em Assunção no Paraguai (campo neutro), em busca da taça continental e acesso direto à Libertadores 2026. No entanto ainda tem seis jogos para cumprir pelo Campeonato Brasileiro. Confira os jogos até o fim da temporada;
12/11 – 20:30 | Atlético-MG x Fortaleza
16/11 – 19:00 | Red Bull Bragantino x Atlético-MG
22/11 – 17:00 | Lanús (ARG) x Atlético-MG
25/11 – 21:30 | Atlético-MG x Flamengo
30/11 – 18:30 | Fortaleza x Atlético-MG
03/12 – à confirmar | Atlético-MG x Palmeiras
07/12 – à confirmar | Atlético-MG x Vasco
