imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Atlético-MG terá três desfalques para os próximos dois jogos no Brasileirão

Jogadores foram convocados para seleções na data fifa

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 09/11/2025
08:00
Atlético terá três desfalques para as próximas duas partidas (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraAtlético terá três desfalques para as próximas duas partidas (Foto: Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias
O Atlético não poderá contar com três jogadores para os dois próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Os atletas foram convocados para suas seleções nacionais para a próxima data fifa, e ficaram de fora dos confrontos contra Fortaleza e Red Bull Bragantino.
Os zagueiros Júnior Alonso (Paraguai), Iván Román (Chile) e o meio campista Alan Franco (Equador) são os convocados que serão desfalques do Galo. Os três são figuras carimbadas em seus respectivos países, estando sempre nas convocações.

Facundo Pellistri, do Uruguai, e Junior Alonso, do Paraguai, disputam a bola no jogo em Assunção pelas Eliminatórias da Copa
Junior Alonso atuando pela seleção paraguaia contra o Uruguai (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

Partidas das seleções dos jogadores do Atlético

Júnior Alonso
Estados Unidos x Paraguai — Amistoso — Terça, 18/11, às 22h30
México x Paraguai — Amistoso — Terça, 18/11, às 22h30

Iván Román
Rússia x Chile — Amistoso — Sábado, 15/11, às 12h
Chile x Peru — Amistoso — Terça, 18/11, às 14h

Alan Franco
Canadá x Equador — Amistoso — Quinta, 13/11, às 21h30
Equador x Nova Zelândia — Amistoso — Terça, 18/11, às 22h30

Jogadores disponíveis no Galo

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Robert e Gabriel Átila
Laterais: Saravia, Natanael, Guilherme Arana Caio;
Zagueiros: Vitor Hugo e Ruan Tressoldi;
Meio-campistas: Fausto Vera, Alexsander, Patrick, Igor Gomes, Bernard, Gabriel Menino, Reinier, Gustavo Scarpa Iseppe;
Atacantes: Hulk, Dudu, Rony, Biel, João Marcelo, Isaac, e Cadu

Lesionados
Lyanco (tendão de aquiles) - só volta em 2026
Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) - só volta em 2026
Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) - sem previsão divulgada
Caio Maia (joelho) - sem previsão divulgada

Agenda do Atlético

O compromisso tratado como mais importante pela diretoria e torcida do Atlético é a decisão da Sul-Americana. O Galo enfrenta o Lanús no dia 22 de Novembro em Assunção no Paraguai (campo neutro), em busca da taça continental e acesso direto à Libertadores 2026. No entanto ainda tem seis jogos para cumprir pelo Campeonato Brasileiro. Confira os jogos até o fim da temporada;

12/11 – 20:30 | Atlético-MG x Fortaleza
16/11 – 19:00 | Red Bull Bragantino x Atlético-MG
22/11 – 17:00 | Lanús (ARG) x Atlético-MG
25/11 – 21:30 | Atlético-MG x Flamengo
30/11 – 18:30 | Fortaleza x Atlético-MG
03/12 – à confirmar | Atlético-MG x Palmeiras
07/12 – à confirmar | Atlético-MG x Vasco



