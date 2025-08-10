No Atlético-MG, Cuca fala sobre proposta para saída de Scarpa
Clube árabe estuda tentar contratação
O Atlético-MG empatou com o Vasco por 1 a 1 neste domingo, pelo Brasileirão. Scarpa, camisa 10 atleticano, fez mais uma partida bastante participativa, com ótimas jogadas. O meia está no radar do Al-Taawoun, da Arábia Saudita, que estuda uma proposta.
Perguntado sobre uma possível saída do meia, Cuca torceu para que não ocorra. O treinador do Atlético enxerga Scarpa como peça fundamental na equipe, e que ainda não chegou nada.
- Ah, vai chegar uma proposta para o Scarpa? Não sei. Quem disse que vai chegar? Tem que chegar primeiro, né? E outra, chegar é uma coisa, e liberar é outra também. Que o Scarpa nem pense, nem começa e fala nada (sobre sair).
O treinador foi perguntado se Reinier pode ser um substituto em uma eventual saída do camisa 10. Cuca comentou que não enxerga ambos com as mesmas características.
- Eu acho que o Scarpa é aquele armador de antigamente. Quando a gente fala assim, entra em conflito com a modernidade de hoje, mas o armador era aquele cara que pifava os outros, que achava o passe milimétrico, que era o cabeça pensante do time, esse é o Scarpa. Eu vejo o Reinier mais como um ponta de lança, que era aquele cara que dá as coisas tocadas como o próprio nome diz. E eu acho que eles podem até, de repente, jogar junto.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO 1 X 1 ATLÉTICO
19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
🥅 Gols: Gabriel Menino (0'/ 1T°) / Vegetti (17'/ 1T°)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Freitas (VAS), Paulo Henrique (VAS) e Vegetti (VAS) / Alexsander (CAM)
🟥 Cartão vermelho:
⚽ ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique (Victor Luis), João Victor, Lucas Freitas e Puma; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho (Garré), Nuno Moreira (David) e Rayan; Vegetti.
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Menino (Júnior Santos), Alan Franco e Igor Gomes (Alexsander) e Scarpa (Caio Paulista); Rony (Bernard) e Cuello (Biel).
