Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 11/08/2025
Vingadoras disputam semifinal da Série A2
O Atlético-MG terá dia decisivo no feminino, podendo dar um importante passo rumo ao título da Série A2 da categoria. O elenco masculino terá folga. Veja a programação do Galo nesta segunda-feira (11).
Agenda
Após empatar com o Vasco por 1 a 1, o Atlético terá uma folga nesta segunda-feira. A equipe masculina do Galo irá utilizar o dia para descansar, após intensa sequência de jogos.
Ficha técnica último jogo
VASCO 1 X 1 ATLÉTICO
19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
🥅 Gols: Gabriel Menino (0'/ 1T°) / Vegetti (17'/ 1T°)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Freitas (VAS), Paulo Henrique (VAS) e Vegetti (VAS) / Alexsander (CAM)
🟥 Cartão vermelho:
⚽ ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique (Victor Luis), João Victor, Lucas Freitas e Puma; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho (Garré), Nuno Moreira (David) e Rayan; Vegetti.
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Menino (Júnior Santos), Alan Franco e Igor Gomes (Alexsander) e Scarpa (Caio Paulista); Rony (Bernard) e Cuello (Biel).
Feminino
As Vingadoras tem confronto muito importante em busca do título da segunda divisão do Brasileirão da categoria. A equipe feminina do Atlético enfrenta o Santos, pelo jogo de ida da semifinal do torneio. A partida será na Arena MRV, às 21h (de Brasília). O Galo já está garantido na elite do Campeonato Brasileiro da categoria na próxima temporada.
Próximos jogos do Galo
- 14 de agosto - Galo x Godoy Cruz - 19h (de Brasília) - Copa Sul-Americana
- 17 de agosto - Galo x Grêmio - 16h (de Brasília) - Campeonato Brasileiro
- 21 de agosto - Godoy Cruz x Galo - 19h (de Brasília) - Copa Sul-Americana
- 24 de agosto - São Paulo x Galo - 20h30 (de Brasília) - Campeonato Brasileiro
- 31 de agosto - Vitória x Galo - 18h30 (de Brasília) - Campeonato Brasileiro
