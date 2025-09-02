menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético-MG

Atlético-MG surpreende e acerta retorno de treinador

Argentino assume lugar de Cuca

Jogadores do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/ Atlético)
imagem cameraJogadores do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/ Atlético)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/09/2025
20:45
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Atlético-MG acertou a contratação do seu novo técnico após demitir Cuca. O nome escolhido foi o do argentino Jorge Sampaoli, que retorna para sua segunda passagem pelo clube. O time e o treinador firmaram contrato até o fim de 2027.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A negociação aconteceu de forma rápida, iniciada na manhã da segunda-feira (2). Sampaoli chega e se apresenta ao elenco nesta quarta-feira (3). O time recebeu dois dias de folga durante a Data Fifa. O argentino traz consigo mais quatro nomes para a comissão técnica. Pablo Fernández (preparador físico), Marcos Fernández (analista), Diogo Meschine (auxiliar técnico) e Gabriel Andreata (gerente).

Inicialmente, o treinador foi descartado pela Atlético-MG de acordo com a apuração do Lance!. Mas uma reviravolta colocou o argentino no comando do Galo. A passagem mais recente de Sampaoli foi pelo Rennes, da França. Ele comandou a equipe em dez jogos entre janeiro e março deste ano. O retrospecto foi de três vitórias e sete derrotas.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores reagem a acerto de técnico com o Atlético-MG: ‘Nunca imaginaria’

Sampaoli de volta ao Atlético-MG

Esta será a segunda vez que Sampaoli comanda o Atlético. Na primeira passagem, o argentino esteve à frente do time por 44 partidas. Foram 24 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Na ocasião, o time terminou o Campeonato Brasileiro três pontos atrás do campeão.

Além da Copa do Brasil, o novo técnico terá o desafio de tirar o Atlético da zona de perigo no Brasileiro. A equipe soma 24 pontos na tabela, dois a mais que o Vitória, primeiro time no Z-4. O clube também está nas quartas de final da Sul-Americana, onde vai enfrentar o Bolívar em setembro.

continua após a publicidade
Jorge Sampaoli em coletiva pelo Atlético Mineiro
Jorge Sampaoli em coletiva pelo Atlético Mineiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias