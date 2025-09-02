Atlético-MG surpreende e acerta retorno de treinador

O Atlético-MG acertou a contratação do seu novo técnico após demitir Cuca. O nome escolhido foi o do argentino Jorge Sampaoli, que retorna para sua segunda passagem pelo clube. O time e o treinador firmaram contrato até o fim de 2027.

A negociação aconteceu de forma rápida, iniciada na manhã da segunda-feira (2). Sampaoli chega e se apresenta ao elenco nesta quarta-feira (3). O time recebeu dois dias de folga durante a Data Fifa. O argentino traz consigo mais quatro nomes para a comissão técnica. Pablo Fernández (preparador físico), Marcos Fernández (analista), Diogo Meschine (auxiliar técnico) e Gabriel Andreata (gerente).

Inicialmente, o treinador foi descartado pela Atlético-MG de acordo com a apuração do Lance!. Mas uma reviravolta colocou o argentino no comando do Galo. A passagem mais recente de Sampaoli foi pelo Rennes, da França. Ele comandou a equipe em dez jogos entre janeiro e março deste ano. O retrospecto foi de três vitórias e sete derrotas.

Sampaoli de volta ao Atlético-MG

Esta será a segunda vez que Sampaoli comanda o Atlético. Na primeira passagem, o argentino esteve à frente do time por 44 partidas. Foram 24 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Na ocasião, o time terminou o Campeonato Brasileiro três pontos atrás do campeão.

Além da Copa do Brasil, o novo técnico terá o desafio de tirar o Atlético da zona de perigo no Brasileiro. A equipe soma 24 pontos na tabela, dois a mais que o Vitória, primeiro time no Z-4. O clube também está nas quartas de final da Sul-Americana, onde vai enfrentar o Bolívar em setembro.

