Torcedores reagem a acerto de técnico com o Atlético-MG: ‘Nunca imaginaria’

O técnico argentino Jorge Sampaoli está muito próximo de ser técnico do Atlético-MG para substituir Cuca, demitido na sexta-feira (29), após derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro. Preferido da torcida atleticana, ele passou a ser o alvo da diretoria do clube, após a desistência do também argentino Martín Anselmi.

Segundo informação do jornalista Guilherme Frossard, uma reunião virtual entre as partes já aconteceu na manhã desta terça-feira (2) e o acerto do técnico com o Atlético-MG está encaminhado, faltando apenas a assinatura do contrato.

Jorge Sampaoli foi técnico do Atlético-MG de março de 2020 a fevereiro de 2021. Em 46 jogos, foram 26 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. O aproveitamento foi de de 64,44%. Quando a notícia começou a circular nas redes sociais, os torcedores reagiram. Veja abaixo.

Veja reação dos torcedores com iminente chegada do técnico no Atlético-MG

Martin Anselmi recusou o Galo

O plano A da diretoria do Atlético-MG era o argentino Martín Anselmi. Mas na noite da segunda-feira (1º), o treinador recusou a proposta feita pelo clube mineiro. As conversas estavam em estágio avançado, mas ele decidiu não aceitar a oferta por ter o desejo de assumir um novo projeto no início da temporada. Martín Anselmi é um jovem e promissor treinador de 40 anos. Ele iniciou sua carreira como auxiliar técnico, trabalhando ao lado de nomes como Gabriel Milito e Miguel Ángel Ramírez.

Com a recusa de Anselmi, a diretoria alvinegra voltou ao mercado em busca de um novo comandante para a equipe, que está sem técnico desde o dia 29 de agosto, quando o contrato com Cuca foi encerrado. Depois de poucas conversas, Sampaoli deve ser o novo técnico do Atlético-MG.