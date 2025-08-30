Hulk faz pedido ao Atlético-MG após demissão de Cuca: ‘O quanto antes’

O atacante Hulk, do Atlético-MG, quebrou o silêncio após a derrota para o Cruzeiro e fez um pedido à diretoria: a contratação rápida de um novo técnico. O jogador falou com a imprensa em Salvador e também comentou a saída do treinador Cuca. Lucas Gonçalves comandará o time de forma interina no próximo jogo.

Hulk revelou ter mandado uma mensagem ao ex-comandante, pedindo desculpas por não ter ajudado mais em campo.

- Agradeço ao Cuca, ao Cuquinha. Fiz questão de mandar uma mensagem e pedi desculpas por não ter ajudado mais. E espero que essa decisão tenha sido a melhor para todo mundo. Para ele, pelas questões na família e na cirurgia. E para nós, é mudar a chave, pensar em coisas novas, em melhorar e tentar resultados positivos - afirmou o atacante.

O camisa 7 do Galo destacou a importância do tempo de trabalho para a equipe. Ele pediu um nome com "fome e vontade de vencer" antes do "grande jogo do ano" contra o Cruzeiro, em 11 de setembro, pela volta da Copa do Brasil.

Pedido de Hulk ao Atlético-MG

- Peço encarecidamente para que isso (chegada do novo técnico) se resolva o quanto antes porque é bom a gente já ter quem vai comandar para ter tempo para trabalhar. Quanto mais tempo de trabalhar tiver, melhor. Nós respeitamos a hierarquia e somos apenas informados, mas esperamos que seja um nome bem escolhido, que seja um cara que venha com fome, com vontade de trabalhar, que tenha um dia a dia intenso e que consiga tirar o melhor de cada um de nós.

Desde 2021, Hulk teve cinco técnicos no clube em sete passagens: Cuca (três vezes), Turco Mohamed, Eduardo Coudet, Felipão e Gabriel Milito.