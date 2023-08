Com o triunfo em questão, o Atlético voltou a sonhar com o acesso para a Série A. Apesar de estar somente na 11ª colocação, o Dragão está a sete pontos do Vila Nova, time atualmente na quarta colocação e último clube garantido na elite caso a temporada terminasse neste momento. Desta forma, Airton assegurou que o maior objetivo na busca por vitória na próxima rodada, contra a Chapecoense, é de aproximação cada vez maior do G4:



- Nosso foco, desde o início, é o acesso. O Atlético é uma equipe que tem uma boa estrutura e que sempre pensa em estar entre os primeiros. Passamos por um período de dificuldade dentro da competição, mas o nosso pensamento é sempre de buscar as vitórias. Temos um jogo muito difícil agora, fora de casa, contra a Chapecoense. Respeitamos muito eles, mas o nosso pensamento é poder conquistar os três pontos e seguir em busca do nosso principal objetivo, que é o acesso para a primeira divisão.