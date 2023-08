- "Será que é isso mesmo?", eu pensei na hora. No dia mesmo que eu corrigi, brinquei com ela, expliquei o que a questão tinha pedido e até fiquei sem acreditar. No dia eu ainda disse: "A tia vai considerar meia questão porque a tia também é Fortaleza". Por ser prova, às vezes as crianças ficam nervosas. Por isso que tem aí o meio certo. Eu nem sabia que ela era torcedora do Fortaleza. Mas fiquei bem feliz - conta Gemima Lima, professora da sala de Maria.