Enquanto Adyson, Dadá Belmonte, Ricardo Silva, Aloísio e Danilo Avelar estão lesionados, Pedrinho, Marcinho, Daniel Borges e Paulinho Boia não foram inscritos na Sul-Americana e são desfalques. A partida pode marcar a segunda eliminação do time mineiro em uma semana, já que o Coelho caiu na Copa do Brasil, diante do Corinthians, no sábado.