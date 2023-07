Em entrevista exclusiva ao O Tempo Sports, o volante do América-MG, Lucas Kal comentou sobre a preparação do Coelho para o duelo diante do Corinthians, logo mais, às 16h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela Copa do Brasil. Além de uma vaga na semifinal do mata-mata nacional, o duelo vale uma bolada, R$ 9 milhões a mais para o clube mineiro.