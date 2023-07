Após empate agregado no tempo regulamentar, o América-MG perdeu por 3 a 1 nos pênaltis e foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, diante do Corinthians, na Neo Química Arena. Depois do jogo, o técnico Vagner Mancini, do Coelho, lamentou a desclassificação nos pênaltis, e diz que o time mineiro foi muito mal nas cobranças.