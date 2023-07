O atacante tem sido pouco utilizado pelo técnico Vagner Mancini nesta temporada. O seu último jogo pelo Coelho foi no dia 8 de julho, quando foi titular no revés por 3 a 1 diante do Coritiba, pelo Brasileirão. Duelo que marcou a chegada do time americano na lanterna da competição. O único gol marcado por Henrique em 2023 foi em fevereiro, em um clássico diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro. A partida foi disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e o duelo terminou com um triunfo alviverde por 1 a 0.