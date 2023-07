- O América enviou a lista de inscrição dos referidos atletas na última sexta-feira, 07.07, dentro do prazo estabelecido no Regulamento da Competição. No final do dia de ontem, 10.07, a CBF entrou em contato com o América para informar que as inscrições haviam sido indeferidas pela Conmebol, pois os atletas não estavam vinculados ao Clube no sistema da Conmebol, o que acabou sendo feito pela própria CBF na data de ontem, considerando que todos os atletas ainda estavam vinculados aos clubes anteriores, impossibilitando que o América pudesse realizar a vinculação de forma direta - afirmou em nota.