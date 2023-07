O que era ventilado se confirmou. O América-MG anunciou, nesta sexta-feira, 14 de julho, o retorno do atacante Paulinho Bóia, de 25 anos. Essa será a segunda passagem do jogador pela equipe mineira. Bóia, que estava no Kyoto Sanga, do Japão, assina contrato por empréstimo, até o fim da temporada.



O jogador é mais um retorno do Coelho nesta janela de transferências. Anteriormente, a equipe mineira já havia anunciado o retorno do também atacante Pedrinho, que chega por empréstimo junto ao Lokomotiv, da Rússia.



