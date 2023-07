Precisando do resultado e jogando com o apoio do seu torcedor, o América-MG se mostrou muito centrado e solto, desde os minutos iniciais, para buscar o seu objetivo no duelo. E não demorou muito para essa postura surtir efeito. Logo nos minutos iniciais, o Coelho balançou as redes do goleiro chileno com Matheusinho, igualando o placar da partida e obtendo um pouco mais de tranquilidade para buscar a classificação direta ao decorrer dos 90 minutos.