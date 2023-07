O América-MG anunciou, nessa segunda-feira (17), que acertou a rescisão contratual do atacante Henrique Almeida, de 32 anos. O vínculo do centroavante com o Coelho iria até o fim desta temporada, mas o rompimento foi antecipado. Agora, o jogador deve seguir carreira no Vila Nova-GO, que faz boa campanha na Série B do Brasileirão, conforme noticiou a equipe Valinor Conteúdo.