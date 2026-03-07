Fase final da Copa Brasil de vôlei marca disputa entre tradição cruzeirense e ineditismo
Campinas, Goiás e Praia Clube nunca venceram o torneio; Já o Cruzeiro é o maior campeão
A Copa Brasil masculina, torneio mata-mata que reúne os oito melhores colocados do primeiro turno da Superliga, terá fim neste final de semana, em Londrina (PR). Dos quatro times que avançaram à fase de semifinais, apenas o Cruzeiro já levantou o troféu da competição. Enquanto isso, Praia Clube, Goiás e Campinas visam o título inédito.
O Cruzeiro é o maior campeão da Copa Brasil, somando oito conquistas em 13 edições. Atrás dele, está o Minas, com duas. Em busca de se isolar ainda mais como a equipe com mais títulos, o clube terá um clássico mineiro contra o Praia Clube na semifinal. Do outro lado da chave, a batalha é entre Goiás e Campinas, que ergueu a taça do Sul-Americano na última semana e já foi vice da Copa Brasil em três ocasiões - 2020, 2021 e 2022.
A tradição e o domínio do time cruzeirense no cenário nacional são demonstrados também no histórico da Superliga. Neste campeonato, o Cruzeiro também figura como o maior campeão, tendo o conquistado em 9 oportunidades - 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2022/23 e 2024/25.
Campanhas das equipes na Copa Brasil de vôlei masculino
Quartas de final
- Praia Clube 3 x 1 Suzano Vôlei - 25/20, 25/22, 20/25 e 25/20
- Campinas 3 x 1 Sesi Bauru - 21/25, 25/16, 28/26 e 27/25
- Minas (atual campeão) 2 x 3 Goiás - 23/25, 26/24, 19/25, 25/17 e 13/15
- Cruzeiro 3 x 0 Guarulhos - 25/19, 29/27 e 25/19
Informações das semifinais
Campinas x Goiás
🗓️ Data e horário: sábado, 7 de março de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍Local: Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná
📺Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)
Cruzeiro x Praia Clube
🗓️ Data e horário: sábado, 7 de março de 2026, às 21h (de Brasília)
📍Local: Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná
📺Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)
