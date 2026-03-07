Fase final da Copa Brasil de vôlei marca disputa entre tradição cruzeirense e ineditismo

A Copa Brasil masculina, torneio mata-mata que reúne os oito melhores colocados do primeiro turno da Superliga, terá fim neste final de semana, em Londrina (PR). Dos quatro times que avançaram à fase de semifinais, apenas o Cruzeiro já levantou o troféu da competição. Enquanto isso, Praia Clube, Goiás e Campinas visam o título inédito.

O Cruzeiro é o maior campeão da Copa Brasil, somando oito conquistas em 13 edições. Atrás dele, está o Minas, com duas. Em busca de se isolar ainda mais como a equipe com mais títulos, o clube terá um clássico mineiro contra o Praia Clube na semifinal. Do outro lado da chave, a batalha é entre Goiás e Campinas, que ergueu a taça do Sul-Americano na última semana e já foi vice da Copa Brasil em três ocasiões - 2020, 2021 e 2022.

A tradição e o domínio do time cruzeirense no cenário nacional são demonstrados também no histórico da Superliga. Neste campeonato, o Cruzeiro também figura como o maior campeão, tendo o conquistado em 9 oportunidades - 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2022/23 e 2024/25.

Campanhas das equipes na Copa Brasil de vôlei masculino

Quartas de final

Praia Clube 3 x 1 Suzano Vôlei - 25/20, 25/22, 20/25 e 25/20

x 1 Suzano Vôlei - 25/20, 25/22, 20/25 e 25/20 Campinas 3 x 1 Sesi Bauru - 21/25, 25/16, 28/26 e 27/25

x 1 Sesi Bauru - 21/25, 25/16, 28/26 e 27/25 Minas (atual campeão) 2 x 3 Goiás - 23/25, 26/24, 19/25, 25/17 e 13/15

- 23/25, 26/24, 19/25, 25/17 e 13/15 Cruzeiro 3 x 0 Guarulhos - 25/19, 29/27 e 25/19

Praia Clube x Suzano nas quartas da Copa Brasil de vôlei 2026 (Foto: Praia Clube)

Informações das semifinais

Campinas x Goiás

🗓️ Data e horário: sábado, 7 de março de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍Local: Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná

📺Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)

Cruzeiro x Praia Clube

🗓️ Data e horário: sábado, 7 de março de 2026, às 21h (de Brasília)

📍Local: Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná

📺Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)



