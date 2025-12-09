Gabi Guimarães dá show e Conegliano vence no Mundial
A torcida vibrou todas as vezes que a brasileira tocou na bola
A equipe italiana Conegliano venceu o Orlando, dos Estados Unidos, por 3 sets a 0, com parciais 25/13, 25/14 e 25/19 , pelo primeiro jogo da fase de grupos do Mundial de Clubes de vôlei feminino. A ponteira brasileira Gabi Guimarães anotou dez pontos, sendo dois de saque.
O melhor fundamento do Conegliano foi o saque, com oito aces contra nenhum das americanas. Isabella Haak foi a maior pontuadora da partida com 18 pontos.
Como foi o jogo?
Apesar da superioridade da equipe italiana, o time de Orlando (EUA) buscou boas defesas e conseguiu encaixar ataques com suas centrais. A torcida brasileira presente estava totalmente a favor do Conegliano e chegou a vaiar o time de Orlando antes do saque. A primeira etapa terminou em 25 a 14.
O segundo foi parecido com o primeiro. O Conegliano atacando e as americanas defendendo. O técnico Danielle Santarelli não rodou a equipe e manteve as titulares o tempo todo em quadra. A ponteira chinesa Zhu conquistou o público mostrando inteigência no ataque, entre largadas e cortadas mais pesadas. A etapa terminou em 25/14.
Na terceira etapa, o Orlando chegou a igualar o placar, mas foi rapidamente dominado pelo Conegliano, que fechou em 25 a 19.
Próximos jogos do Conegliano
- Quarta (10) - 17h - Conegliano x Zamalek
- Quinta (11) - 13h30 - Conegliano x Praia Clube
Programação da fase final
13 de dezembro
- 13h - semifinal 1
- 16h30 - semifinal 2
14 de dezembro
- 13h - disputa do bronze
- 16h30 - final
