Boo acompanha estreia de Gabi Guimarães no Mundial

A namorada de Gabi Guimarães, Bruna Unzueta, conhecida nas redes como Boo, acompanhou de perto a estreia da ponteira no Mundial de Clubes. A princípio, influenciadora sentou na arquibancada junto com a torcida, mas foi enchurrada pelos fãs para tirar fotos e acabou sendo levada para a parte VIP.

Bruna assistiu a vitória do Coengliano por 3 sets a 0, com parciais 25/13, 25/14 e 25/19, contra o time americano Orlando. A ponteira anotou dez pontos, sendo dois de saque.

Boo, namorada de Gabi Guimarães, acompanha partida do Conegliano no Mundial (Foto: Isabella Zuppo)

Antes da partida, Bruna conversou com a reportagem do Lance e comentou sobre como foi a chegada do elenco no Brasil e que já levou as estrangeiras para passear pela capital paulista.

— Eu já conhecia as meninas quando eu fui pra Itália. Elas são super simpáticas e estão muito animadas para conhecer mais do Brasil e de São Paulo. Então, o que a gente está fazendo é apresentar [a cidade] pra elas. Ontem a gente passeou, levamos elas pra comprar biquíni, tomar açaí, essas coisas. Foi muito legal, elas estão amando! - comentou Boo.

Namoro recente

Gabi e Boo confirmaram oficialmente que estão em um relacionamento amoroso em outubro de 2025 e, desde então, são o casal do momento no mundo do vôlei.

A confirmação veio por meio de uma nota enviada pela equipe das duas ao portal Hugo Gloss. "A influenciadora e apresentadora Bruna Unzueta (Boo) e a jogadora de vôlei Gabi Guimarães estão, sim, namorando. As duas estão felizes e desfrutando este momento de forma leve e natural", informou o comunicado.

Gabi também se manifestou individualmente sobre o relacionamento. "Sim, é verdade, eu e Bruna estamos namorando. Estamos juntas há um tempinho e vivendo essa nova fase de forma natural. A Bruna é uma mulher incrível, está sendo muito especial e eu estou muito feliz!", declarou a atleta ao ser questionada pelo mesmo site.