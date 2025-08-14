Acompanhe ao vivo Brasil x Argentina pelas quartas do Mundial de vôlei Sub-21
Brasil enfrenta Argentina pelas quartas de final
O Brasil enfrenta a Coreia do Sul nesta quinta-feira (14), às 23h (de Brasília), em Surabaya, na Indonésia, pelas quartas de final do Mundial Feminino Sub-21 de Vôlei.
PLACAR GERAL | BRA 1 X 0 ARG | 2º SET | EM ANDAMENTO
1º SET BRA 25 X 19 ARG | 2º SET BRA 17 X 16 ARG
1º SET
A seleção brasileira começou tendo domínio absoluto do jogo e logo abriu 6 a 1, mas deixou as argentinas se aproximarem e empatarem rapidamente, chegando até a tomar a frente no placar do primeiro set. Apesar de terem empatado e ficado à frente na parcial, a equipe argentina cometeu muitos erros. A seleção brasileira soube aproveitar para sair na frente no primeiro set, com a vitória por 25 a 19. Com destaque para a ponteira e capitã Aline.
Grupos do Mundial
|G
|Grupo A
|Grupo B
|Grupo C
|Grupo D
#
Indonésia
China
Itália
Brasil
#
Argentina
Estados Unidos
Turquia
Japão
#
Sérvia
México
Egito
Tunísia
#
Porto Rico
República Dominicana
Polônia
Tailândia
#
Canadá
Coreia do Sul
Argélia
Chile
#
Vietnã
Croácia
República Tcheca
Bulgária
Para a fase preliminar, 24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando entre si no msmo grupo. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.
Elenco do Brasil
- Amanda - Levantadora
- Ana Berto - Levantadora
- Larissa - Oposta
- Isa - Ponteira
- Rebeca - Oposta
- Aline - Ponteira
- Luana - Central
- Helena - Ponteira
- Vittoria - Ponteira
- S. Will - Líbero
- Palhano - Central
- Giovana - Central
- Wagner Luiz Coppini Fernandes - técnico
