Acompanhe ao vivo Brasil x Argentina pelas quartas do Mundial de vôlei Sub-21

Brasil enfrenta Argentina pelas quartas de final

Brasil e Tailândia no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)
imagem cameraBrasil e Tailândia no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)
Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Thayuan Leiras
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
23:00
Atualizado há 3 minutos
Brasil enfrenta a Coreia do Sul nesta quinta-feira (14), às 23h (de Brasília), em Surabaya, na Indonésia, pelas quartas de final do Mundial Feminino Sub-21 de Vôlei.

Relacionadas

Elenco do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)
Elenco do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)

PLACAR GERAL | BRA 1 X 0 ARG | 2º SET | EM ANDAMENTO

1º SET BRA 25 X 19 ARG | 2º SET BRA 17 X 16 ARG

1º SET

A seleção brasileira começou tendo domínio absoluto do jogo e logo abriu 6 a 1, mas deixou as argentinas se aproximarem e empatarem rapidamente, chegando até a tomar a frente no placar do primeiro set. Apesar de terem empatado e ficado à frente na parcial, a equipe argentina cometeu muitos erros. A seleção brasileira soube aproveitar para sair na frente no primeiro set, com a vitória por 25 a 19. Com destaque para a ponteira e capitã Aline.

Grupos do Mundial

GGrupo AGrupo BGrupo CGrupo D

#

Indonésia

China

Itália

Brasil

#

Argentina

Estados Unidos

Turquia

Japão

#

Sérvia

México

Egito

Tunísia

#

Porto Rico

República Dominicana

Polônia

Tailândia

#

Canadá

Coreia do Sul

Argélia

Chile

#

Vietnã

Croácia

República Tcheca

Bulgária

Para a fase preliminar24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando entre si no msmo grupo. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.

Elenco do Brasil

  • Amanda - Levantadora
  • Ana Berto - Levantadora
  • Larissa - Oposta
  • Isa - Ponteira
  • Rebeca - Oposta
  • Aline - Ponteira
  • Luana - Central
  • Helena - Ponteira
  • Vittoria - Ponteira
  • S. Will - Líbero
  • Palhano - Central
  • Giovana - Central
  • Wagner Luiz Coppini Fernandes - técnico

