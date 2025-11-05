O Vitória tem mais um confronto com ares de decisão a partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando recebe o Internacional no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro não só tem a chance de sair da zona de rebaixamento, como também pode colocar o Colorado nesse "bolo" indesejado por todos os times que disputam a elite.

É com esse objetivo em mente que o zagueiro Camutanga, uma das lideranças da equipe do Vitória, vai buscar combustível para esse jogo que pode definir o futuro do Leão na Série A.

— Podemos trazer eles para a briga com a gente. O jogo de amanhã é muito importante. A gente está muito forte mentalmente. Já passamos por situação mais difícil. Estamos mais perto de sair. Sabemos que um resultado positivo pode tirar a gente da zona de rebaixamento por uma rodada, dependendo do resultado do Santos — projetou em entrevista coletiva.

Mas a missão não será nada fácil. Além de ter que superar um adversário com elenco recheado, o Vitória precisa lidar com os nove desfalques para o confronto.

— A gente tem um elenco grande. Todos que estão aqui têm total condição de entrar em campo. É trabalhando todo mundo junto. É um grupo forte. Espero que, nesse próximo jogo, quem entrar possa fazer o seu papel — tranquilizou Camutanga.

Vitória precisa parar de sofrer gols

Para sair com os três pontos do Barradão na noite desta quarta-feira, o Vitória busca mais solidez defensiva. Mesmo com o esquema de três zagueiros montado por Jair Ventura, a equipe sofreu nove gols nos últimos cinco jogos e só passou ileso na partida contra o Santos. No sábado passado, por exemplo, foram três.

Como um dos zagueiros da equipe, Camutanga sabe que o primeiro passo para conquistar o resultado positivo é não ser vazado lá atrás.

— A gente tem trabalhado bastante. Quando não sofre gol fica mais perto da vitória. Não é só a defesa. É o elenco todo que tem que marcar para que a gente não seja vazada. Não sofrendo gol traz confiança maior — alertou o defensor antes de Vitória x Inter.

O Vitória está na 17ª posição, com 31 pontos, dois a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Além de vencer a partida contra o Inter, o Rubro-Negro precisa torcer por derrota do Peixe no clássico contra o Palmeiras para deixar o Z-4 nesta rodada.