Veja desfalques, dúvidas e provável escalação do Vitória contra o Internacional
Rubro-Negro tem nove ausências certas para o confronto desta quarta
O Vitória está pronto para o confronto direto contra o Internacional, marcado para as 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda com grande número de desfalques, de goleiro a atacante, Jair Ventura vai ter que quebrar a cabeça para escalar o time titular.
A lista de ausências, até a última atualização do Vitória, deve seguir parecida com a divulgada antes do confronto contra o Cruzeiro. As únicas mudanças são os retornos do zagueiro Lucas Halter e do volante Ronald, que cumpriram suspensão no último sábado. Há também a possibilidade da volta do volante Baralhas, que se recupera de lesão na coxa e já treinou com bola na Toca do Leão.
Jogadores no DM do Vitória:
- Lucas Arcanjo (goleiro) - rompimento colateral no joelho;
- Alexandre Fintelman (goleiro) - passou por cirurgia no quadril;
- Raúl Cáceres (lateral-direito) - lesão na posterior da coxa direita;
- Claudinho (lateral-direito) - lesão no joelho esquerdo;
- Jamerson (lateral-esquerdo) - em reabilitação depois de cirugia no tornozelo;
- Rúben Ismael (volante) - passou por cirurgia depois de lesão no LCA do joelho esquerdo;
- Fabri (atacante) - lesão na posterior da coxa direita.
Por outro lado, o zagueiro Zé Marcos cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto o lateral-esquerdo Ramon está fora da partida porque pertence ao Internacional e foi emprestado ao Vitória.
Assim, a provável escalação do Vitória contra o Internacional é a seguinte: Thiago Couto; Erick (Paulo Roberto), Lucas Halter, Camutanga, Edu (Neris) e Maykon Jesus; Willian Oliveira (Baralhas), Matheuzinho e Ronald; Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.
Como foi o último treino do Vitória?
Depois de uma ativação com aquecimento, Jair Ventura comandou um treino estratégico de dez jogadores contra dez. Logo em seguida, os atletas trabalharam bolas paradas defensivas e ofensivas, além de um jogo em campo reduzido.
O Vitória precisa vencer o Internacional para manter acesa a esperança de sair da zona de rebaixamento nesta rodada e ainda complicar a vida do Colorado, que também luta contra o rebaixamento. O Rubro-Negro está na 17ª posição, com 31 pontos, dois a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4.
VITÓRIA x INTERNACIONAL
32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Internacional: Premiere;
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).
