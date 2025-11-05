O Vitória está pronto para o confronto direto contra o Internacional, marcado para as 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda com grande número de desfalques, de goleiro a atacante, Jair Ventura vai ter que quebrar a cabeça para escalar o time titular.

A lista de ausências, até a última atualização do Vitória, deve seguir parecida com a divulgada antes do confronto contra o Cruzeiro. As únicas mudanças são os retornos do zagueiro Lucas Halter e do volante Ronald, que cumpriram suspensão no último sábado. Há também a possibilidade da volta do volante Baralhas, que se recupera de lesão na coxa e já treinou com bola na Toca do Leão.

Jogadores no DM do Vitória:

Lucas Arcanjo (goleiro) - rompimento colateral no joelho; Alexandre Fintelman (goleiro) - passou por cirurgia no quadril; Raúl Cáceres (lateral-direito) - lesão na posterior da coxa direita; Claudinho (lateral-direito) - lesão no joelho esquerdo; Jamerson (lateral-esquerdo) - em reabilitação depois de cirugia no tornozelo; Rúben Ismael (volante) - passou por cirurgia depois de lesão no LCA do joelho esquerdo; Fabri (atacante) - lesão na posterior da coxa direita.

Por outro lado, o zagueiro Zé Marcos cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto o lateral-esquerdo Ramon está fora da partida porque pertence ao Internacional e foi emprestado ao Vitória.

Assim, a provável escalação do Vitória contra o Internacional é a seguinte: Thiago Couto; Erick (Paulo Roberto), Lucas Halter, Camutanga, Edu (Neris) e Maykon Jesus; Willian Oliveira (Baralhas), Matheuzinho e Ronald; Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Baralhas treina com bola na Toca do Leão; veja acima a provável escalação contra o Internacional (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como foi o último treino do Vitória?

Depois de uma ativação com aquecimento, Jair Ventura comandou um treino estratégico de dez jogadores contra dez. Logo em seguida, os atletas trabalharam bolas paradas defensivas e ofensivas, além de um jogo em campo reduzido.

O Vitória precisa vencer o Internacional para manter acesa a esperança de sair da zona de rebaixamento nesta rodada e ainda complicar a vida do Colorado, que também luta contra o rebaixamento. O Rubro-Negro está na 17ª posição, com 31 pontos, dois a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4.

VITÓRIA x INTERNACIONAL

32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Internacional: Premiere;

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).