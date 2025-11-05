menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVitória

Veja desfalques, dúvidas e provável escalação do Vitória contra o Internacional

Rubro-Negro tem nove ausências certas para o confronto desta quarta

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 05/11/2025
05:15
Jair Ventura comanda último treino do Vitória antes de enfrentar o Internacional (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
imagem cameraJair Ventura comanda último treino do Vitória antes de enfrentar o Internacional (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vitória está pronto para o confronto direto contra o Internacional, marcado para as 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda com grande número de desfalques, de goleiro a atacante, Jair Ventura vai ter que quebrar a cabeça para escalar o time titular.

continua após a publicidade

Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

A lista de ausências, até a última atualização do Vitória, deve seguir parecida com a divulgada antes do confronto contra o Cruzeiro. As únicas mudanças são os retornos do zagueiro Lucas Halter e do volante Ronald, que cumpriram suspensão no último sábado. Há também a possibilidade da volta do volante Baralhas, que se recupera de lesão na coxa e já treinou com bola na Toca do Leão.

Jogadores no DM do Vitória:

  1. Lucas Arcanjo (goleiro) - rompimento colateral no joelho;
  2. Alexandre Fintelman (goleiro) - passou por cirurgia no quadril;
  3. Raúl Cáceres (lateral-direito) - lesão na posterior da coxa direita;
  4. Claudinho (lateral-direito) - lesão no joelho esquerdo;
  5. Jamerson (lateral-esquerdo) - em reabilitação depois de cirugia no tornozelo;
  6. Rúben Ismael (volante) - passou por cirurgia depois de lesão no LCA do joelho esquerdo;
  7. Fabri (atacante) - lesão na posterior da coxa direita.

Por outro lado, o zagueiro Zé Marcos cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto o lateral-esquerdo Ramon está fora da partida porque pertence ao Internacional e foi emprestado ao Vitória.

continua após a publicidade

Assim, a provável escalação do Vitória contra o Internacional é a seguinte: Thiago Couto; Erick (Paulo Roberto), Lucas Halter, Camutanga, Edu (Neris) e Maykon Jesus; Willian Oliveira (Baralhas), Matheuzinho e Ronald; Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Baralhas treina com bola na Toca do Leão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Baralhas treina com bola na Toca do Leão; veja acima a provável escalação contra o Internacional (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

➡️Diretoria do Vitória aprova projeto da Arena Barradão: 'Marco para Salvador'

Como foi o último treino do Vitória?

Depois de uma ativação com aquecimento, Jair Ventura comandou um treino estratégico de dez jogadores contra dez. Logo em seguida, os atletas trabalharam bolas paradas defensivas e ofensivas, além de um jogo em campo reduzido.

continua após a publicidade

O Vitória precisa vencer o Internacional para manter acesa a esperança de sair da zona de rebaixamento nesta rodada e ainda complicar a vida do Colorado, que também luta contra o rebaixamento. O Rubro-Negro está na 17ª posição, com 31 pontos, dois a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4.

VITÓRIA x INTERNACIONAL
32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Internacional: Premiere;
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias