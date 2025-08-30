Em confronto de desesperados, Vitória e Atlético-MG entram em campo às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, para tentar amenizar as crises vividas na última semana. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere.

Enquanto o Vitória é o 17º colocado, com 18 pontos em 21 jogos, o Atlético-MG é o 12º, com 24, mas vale destacar que o time mineiro tem duas partidas a menos.

Ficha do jogo VIT CAM 22ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 31 de agosto, às 18h30 (horário de Brasília) Local Barradão, Salvador Árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex dos Santos (SC) Var Marcio Henrique de Gois (SP)

Como chega o Vitória?

Para o Vitória, esse jogo contra o Atlético-MG vale muito mais do que três pontos. É a chance de dar uma resposta ao torcedor depois de sofrer goleada vexatória para o Flamengo por 8 a 0 na última segunda-feira. Além de manter o time na zona de rebaixamento, o resultado agravou a crise do Rubro-Negro, que demitiu Fábio Carille logo depois da partida.

Essa foi a segunda demissão do Vitória na temporada, desta vez a vítima foi um treinador que tinha pouco mais de um mês de trabalho. Por isso, a equipe entrou novamente em reconstrução, "repatriou" o volante Dudu e o zagueiro Camutanga, que estavam emprestados, e aposta no treinador Rodrigo Chagas, ídolo do clube, para dar a volta por cima e acabar com uma sequência de seis jogos sem vencer (quatro empates e duas derrotas).

+ Após goleada, torcida do Vitória vai lotar o Barradão contra o Atlético-MG

Carille comanda treino do Vitória no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como vem o Atlético-MG?

Já o Atlético-MG vive uma situação parecida e passa por apuros depois de um início positivo na temporada, com direito a título do campeonato estadual, algo que o Vitória não conseguiu. Mas, com o passar dos jogos, o desempenho do time oscilou sob o comando de Cuca, um dos treinadores mais vitoriosos da história do clube.

Nos últimas partidas, as atuações irregulares e os resultados ruins desgastaram ainda mais o trabalho da comissão técnica, que foi demitida na última sexta-feira depois de perder o clássico para o Cruzeiro pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em busca de opções no mercado, como o Sampaoli, Zubeldía e Caixinha, o Galo será comandado pelo interino Lucas Gonçalves para tentar estancar a ferida.

+ Com Cuca, Brasileirão chega a 16 técnicos demitidos em 22 rodadas; veja lista

Confira arbitragem, onde assistir e prováveis times de Vitória x Atlético-MG

VITÓRIA X ATLÉTICO-MG

22ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Atlético-MG: Premiere;

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex dos Santos (SC);

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).

⚽ Prováveis escalações

VITÓRIA (Técnico: Fábio Carille):

Lucas Arcanjo; Paulo Roberto (Raúl Cáceres), Lucas Halter, Zé Marcos (Camutanga) e Ramon; Baralhas, Pepê (Ronald Lopes) e Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Lucas Gonçalves):

Everson, Natanael, Alonso e Victor Hugo, Guilherme Arana, Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa, Cuello, Dudu e Hulk.