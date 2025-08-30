O significado de "levantar a poeira" foi levado a sério pelo o torcedor do Vitória. Depois da goleada histórica por 8 a 0 sofrida para o Flamengo na última segunda-feira, demissão de treinador e protestos, os rubro-negros compraram a ideia de reerguer o time e vão comparecer em peso na partida contra o Atlético-MG, marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão. Mais de 25 mil ingressos já estão garantidos.

Vale lembrar que o estádio tem, oficialmente, capacidade para pouco mais de 30 mil torcedores, sendo que 10% desse total é destinado para a torcida visitante. O maior público do Vitória nesta temporada foi no clássico contra o Bahia, em março, quando o estádio recebeu 30.793 espectadores, sua lotação máxima.

Com o objetivo de incentivar a presença do público, a diretoria do Vitória adotou uma promoção para esta partida contra o Atlético-MG, no Barradão. Os sócios do clube receberam cupons compartilháveis que podem ser usados por amigos ou familiares. Com eles, o preço do ingresso para arquibancada custa a partir de R$ 15, enquanto a cadeira pode ser adquirida por R$ 30.

As vendas de ingressos seguem até às 19h30 deste domingo conforme a disponibilidade, seja pela internet ou em algum dos pontos de venda (clique aqui e saiba mais informações).

Torcida do Vitória promete lotar o Barradão contra o Atlético-MG (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O que está em jogo entre Vitória e Atlético-MG?

Em crise e com treinadores demitidos nesta semana, Vitória e Atlético-MG querem ganhar respiro na parte de baixo a tabela. Enquanto o Galo é o 12º, com 24 pontos, o Rubro-Negro vive situação mais complicada depois de ser goleado por 8 a 0 diante do Flamengo e se afundou na zona de rebaixamento. A equipe, agora comandada por Rodrigo Chagas, está na 17ª posição, 19 pontos.