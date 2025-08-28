Em um momento de crise, o Vitória deve recorrer a um dos seus patrimônios mais valiosos: as categorias de base. Mesmo em reconstrução, é de lá que o novo treinador Rodrigo Chagas pode achar um fato novo para a partida contra o Atlético-MG, marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 22ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

E de categorias de base Rodrigo Chagas entende muito bem. Formado na "Fábrica de Talentos" do Vitória, o ex-lateral também já trabalhou na base do clube anteriormente, tanto no sub-17 quanto no sub-20. Depois de rodar por outras equipes, o técnico voltou ao Rubro-Negro em julho deste ano para comandar o time sub-20 e conhece algumas peças do elenco que podem contribuir no profissional.

Durante a entrevista coletiva de apresentação, na última quarta-feira, Chagas já deu pistas de que vai relacionar jogadores da base do Vitória contra o Atlético-MG.

continua após a publicidade

— A gente tem que entender todo o processo, e a partir daí tomar nossas decisões. Foi assim da outra vez que que assumi, quando eu dei oportunidade para atletas da base. Alguns jogadores estão se destacando no sub-20, como o Alerrandro e o Faísca.

— No domingo vamos ter sim atletas da base, não tem o que esconder. Vamos usar atletas em suas posições de origem, o Paulo [Roberto] vai jogar. Não tem motivo para improvisar, é um atleta que eu conheço. Futebol está aí para oportunizar chances aos atletas. Acredito que nesse período que trabalhei com a base sempre dei chance e vi muitas atletas jogando pelo Brasil — detalhou.

continua após a publicidade

Rodrigo Chagas concede primeira entrevista como treinador do Vitória antes de enfrentar o Atlético-MG (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Paulo Roberto, por exemplo, vai entrar para suprir uma carência do elenco na lateral direita, que tem os dois jogadores da posição lesionados (Raúl Cáceres e Claudinho). Nos últimos dois jogos, Fábio Carille insistiu na improvisação do atacante Lucas Braga, que sofreu muito para marcar Samuel Lino na goleada sofrida para o Flamengo por 8 a 0.

Sob o comando de Fábio Carille, Andrei, Lucas Lohan, Edenilson, Kauan Vitor, Paulo Roberto e Wendell receberam oportunidades no time profissional, mas só este último jogou como titular, justamente contra o Flamengo, na última segunda-feira.

Leia mais notícias do Vitória🗞️

➡️Organizada do Vitória protesta após vexame contra o Flamengo: ‘Não paguem para ver’

➡️Novo técnico do Vitória destaca desafio: ‘Não queria estar aqui neste momento’

➡️Vitória é o quarto time a ter duas demissões de treinadores no Brasileirão