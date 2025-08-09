Vitória tem escalação com improviso e estreia diante do São Paulo

O Vitória está escalado para a partida contra o São Paulo, marcada para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Morumbis, pela 19ª rodada do Brasileirão. Com nove desfalques no elenco, o técnico Fábio Carille escalou o time com improvisação e estreia na lateral.

O lateral-esquerdo Ramon, apresentado na última sexta-feira, ganha a vaga do jovem Maykon Jesus e começa como titular. Já do outro lado, na lateral direita, o zagueiro Edu joga improvisado por conta das lesões de Claudinho e Cáceres, que são da posição.

Além da dupla, Jamerson, Matheuzinho, Willian Oliveira, Baralhas e Rúben Ismael estão no departamento médico e não foram relacionados. Lucas Halter está com trauma no nariz, mas vai jogar com uma máscara de proteção.

Além do lesionados, Pepê cumpre punição do STJD e Erick não pode entrar em campo por estar emprestado pelo São Paulo ao Vitória. As soluções encontradas foram começar com Ricardo Ryller no meio e Lucas Braga no ataque.

Edu treina pelo Vitória em Porto Alegre (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalação de Vitória e São Paulo

Diante disso, a provável escalação do Vitória contra o São Paulo tem: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller, Ronald e Romarinho; Osvaldo, Fabri e Kayzer.

Já o time do São Paulo entra em campo com: Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e André Silva.

SÃO PAULO X VITÓRIA

19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, dia 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP);

📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view);

🧑‍⚖️ Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ);

🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS).