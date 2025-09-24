menu hamburguer
Vitória

Veja como foi o primeiro treino de Jair Ventura no Vitória

Treinador comanda time neste domingo, em duelo contra o Grêmio

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 24/09/2025
18:55
Jair Ventura comanda primeiro treino pelo Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Jair Ventura comanda primeiro treino pelo Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jair Ventura chegou ao Vitória nesta quarta-feira e já comandou seu primeiro treino na Toca do Leão. Logo depois de ser anunciado oficialmente como técnico do clube, ele conheceu o grupo durante uma atividade pela tarde em meio à preparação para enfrentar o Grêmio, em partida marcada para as 11h deste domingo (horário de Brasília), em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão.

 Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Vale lembrar que Jair Ventura vai ter mais uma vez a missão de livrar uma equipe do rebaixamento, já que o Vitória é o atual 17º colocado, com 22 pontos somados em 24 jogos.

Lucas Halter em treino preparatório do Vitória antes da partida contra o Grêmio (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Lucas Halter em treino preparatório do Vitória antes da partida contra o Grêmio (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como foi o treino do Vitória?

Antes da bola rolar no CT Manoel Pontes Tanajura, o treinador Jair Ventura, o auxiliar técnico Emílio Faro e o analista de desempenho Antônio Macêdo foram apresentados ao elenco. A comissão técnica chega com contrato até o fim desta temporada.

Em campo, o time trabalhou uma dinâmica de passe com domínio orientado em uma formação de losango. Logo depois, Jair Ventura comandou uma atividade de circulação de bola entre todos os setores da equipe, da defesa ao ataque. Por fim, o grupo simulou novas movimentações em um jogo de 10 jogadores contra 10 em espaço reduzido.

Jair Ventura comanda treino no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Jair Ventura comanda treino no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O Vitória volta a treinar na manhã desta quinta-feira, dia que também será marcado pela apresentação oficial de Jair Ventura, prevista para as 12h, na sala de imprensa do Barradão. O elenco ainda treina na manhã de sexta e viaja no período da tarde para Porto Alegre, onde finaliza, neste sábado, a preparação para enfrentar o Grêmio.

