O Vitória está a três dias da estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com um elenco mesclado entre atletas do sub-20 e sub-17, o Leão entra em campo já neste sábado contra o Capivariano-SP, em Guarulhos, cidade-sede de todos os jogos do Grupo 28, que ainda tem Rio Branco-ES e Flamengo-SP. O Lance!, então, preparou um guia com todos os horários e jogos do Rubro-Negro nesta primeira fase da Copinha.

As partidas vão acontecer no Estádio Antônio Soares de Oliveira, conhecido como Ninho do Corvo, que tem gramado sintético e capacidade para cerca de 6 mil torcedores.

Confira abaixo a programação de jogos do Vitória:

Às 15h15 do dia 3 de janeiro (horário de Brasília): Vitória x Capivariano;

Às 15h do dia 6 de janeiro: Rio Branco x Vitória;

Às 15h15 do dia 9 de janeiro: Flamengo-SP x Vitória.

Jogadores do Vitória comemoram triunfo sobre o Vasco na Copinha 2024 (Foto: Saulo Dias/MOCHILA PRESS)

Vitória com time mesclado na Copinha

Devido ao calendário apertado neste início de 2026, com Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Brasileirão simultâneamente, o Vitória vai utilizar parte da equipe sub-20 para disputar o estadual, enquanto o elenco da Copinha terá uma mescla entre atletas do sub-20 e sub-17, como esclareceu o Gerente de Futebol de Base Carlos Amadeu.

— Estamos cedendo, inicialmente, cerca de dez atletas ao profissional para a disputa do Campeonato Baiano. Entre eles, posso citar Edenilson, Luis Miguel, Lawan, Kauan, Paulo Roberto, Lohan, além de Cabrobó, Faísca e Marcos Vinícius. São atletas que têm idade para disputar a Copinha, mas estarão a serviço do profissional — explicou Amadeu em entrevista coletivo no início deste mês.

