O Vitória fechou sua participação na fase de grupos da Copa do Nordeste na noite da última quarta-feira, quando empatou com o Moto Club, em São Luís, por 1 a 1. O resultado não foi dos melhores, mas o suficiente para o Rubro-Negro terminar a primeira etapa da competição invicto na liderança do grupo A e com a sua melhor campanha desde 2018.

Com quatro vitórias, três empates e 15 pontos na conta (71% de aproveitamento), o Leão garantiu sua melhor campanha no Nordestão desde quando a competição passou a ser disputada no formato atual, a partir de 2019, com os times divididos em dois grupos de oito.

Para achar uma proporção de pontos maior, é necessário voltar lá para 2018, quando as equipes ainda eram distribuídas em grupos de quatro participantes cada. À época, foram 72% de aproveitamento do time baiano.

Confira abaixo o desempenho do Vitória na fase de grupos das últimas edições:

2024: 14 pontos em oito jogos - quatro vitórias, dois empates e duas derrotas (5ª colocação); 2023: seis pontos em oito jogos - uma vitória, três empates e quatro derrotas (7º colocado); 2022: eliminado pelo Botafogo-PB na Pré-Copa do Nordeste; 2021: 13 pontos em oito jogos - três vitórias, quatro empates e uma derrota (2º colocado); 2020: 14 pontos em oito jogos - três vitórias e cinco empates (3ª colocação); 2019: sete pontos em oito jogos - sete empates e uma derrota (4ª posição); 2018: 13 pontos em seis jogos - quatro vitórias, dois empates e uma derrota (1º colocado);

De 2018 para cá, a única vez que o Vitória terminou invicto foi em 2020, quando somou três vitórias e cinco empates em oito jogos. Naquela edição o Leão fez 14 pontos, um a menos que em 2025, sendo que agora são apenas sete partidas, já que os confrontos acontecem dentro do mesmo grupo. Logo nas quartas de final do Nordestão 2020, o Vitória foi superado pelo Ceará por 1 a 0, que viria a ser campeão.

Atual campanha

Neste ano o Vitória manteve a regularidade durante toda a primeira fase da competição, mesmo diante de um grupo difícil, e venceu jogos-chave, que não só deram confiança como frearam adversários diretos na luta pelo G-4, como Fortaleza e Sport.

O fator casa, inclusive, foi determinante para a equipe de Thiago Carpini, que venceu três dos quatro jogos no Barradão (Souza, Ferroviário e Sport).

Jogos do Vitória na Copa do Nordeste 2025:

CRB 2 x 2 Vitória - 1ª rodada; 🔄

Vitória 1 x 0 Sousa - 2ª rodada; ✅

Vitória 2 x 1 Ferroviário - 3ª rodada; ✅

Fortaleza 1 x 2 Vitória - 4ª rodada; ✅

Vitória 1 x 1 Altos - 5ª rodada; 🔄

Vitória 1 x 0 Sport - 6ª rodada; ✅

Moto Club 1 x 1 Vitória - 7ª rodada. 🔄

Próximos passos

O grupo A da Copa do Nordeste já está definido, mas o grupo B ainda pode sofrer alterações, já que Bahia e Confiança estão com um jogo atrasado e a rodada final ainda não aconteceu.

O Vitória, portanto, assiste de camarote a definição do grupo B para conhecer seu adversário nas quartas de final, que ainda não tem data marcada. Vale lembrar que o primeiro do grupo A, que é o Vitória, enfrenta o quarto colocado do grupo B.