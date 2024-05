Vitória está próximo de contratar técnico ex-São Paulo

Foto: Divulgação/Vitória







14/05/2024

Tão logo demitiu o técnico Léo Condé, o Vitória já tem alinhado quem deseja colocar para assumir o cargo de comandante da equipe rubro-negra. Nesta tarde, o GE revelou que o clube baiano fez proposta para contratar Thiago Carpini, técnico que deixou o São Paulo há quase um mês, quando foi demitido após derrota para o Flamengo no Brasileirão.

Campeão da Série B de 2023, o Vitória subiu com grande expectativa da torcida, o título do campeonato baiano conquistado após sete anos de jejum, aumentou o sentimento. Na final, o rubro-negro derrotou o arquirival Bahia em grande estilo ao aplicar uma virada de cinema no primeiro confronto no Barradão e depois consagrou o título com um empate na Fonte Nova. No entanto, a expectativa se tornou decepção muito rapidamente.

Com 5 jogos disputados no Brasileirão, o rubro-negro somou apenas um ponto. Foram quatro derrotas sofridas e apenas um empate, resultados que colocam a equipe na zona de rebaixamento do campeonato brasileiro, na 18ª colocação.

A má fase e o péssimo futebol apresentados pela equipe foram suficientes para derrubar o técnico Léo Condé. Agora, o Vitória quer o técnico Thiago Carpini, que apresentou grande potencial ao levar a equipe do Água Santa para a final do campeonato paulista do ano passado e fez bom trabalho no Juventude.

Quem é Thiago Carpini?