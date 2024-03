Em jogo alucinante, Vitória vira pra cima do Bahia e larga na frente na final

FOTO: Jhony Pinho/ Agif/Gazeta Press







Publicada em 31/03/2024 - 19:12

No primeiro confronto entre Vitória e Bahia para decidir o campeão estadual baiano, melhor para a equipe rubro-negra. Com virada digna de cinema no Barradão, o Vitória venceu o seu grande rival em casa por 3 a 2, em jogo alucinante desde o apito inicial. O tricolor baiano conseguiu abrir 2 a 0 no placar, mas não foi capaz de segurar a força do Leão.



Na primeira etapa, as duas equipes tiveram poucas oportunidade de gol, mas mesmo assim cada uma teve uma oportunidade clara de marcar. Apesar disso, nenhuma delas foi capaz de tirar o zero do placar. Alerrandro, artilheiro do Vitória e do campeonato baiano chegou a perder gol sem goleiro após um passe errado do goleiro tricolor, Marcos Felipe, já do outro lado, Wagner Leonardo salvou uma cabeçada de Thaciano em cima da linha.



O que faltou de gol na etapa inicial, sobrou na etapa final. Logo no primeiro minuto, Thaciano colocou o Bahia em vantagem depois de receber assiscência de Cauly em falha da defesa rubro-negra. Com a adversidade no placar dentro do Barradão, o Vitória se lançou para o ataque mas o tiro saiu pela culatra e a equipe acabou sofrendo o segundo gol, em finalização do meia Cauly. Após isso, o jogo virou ataque contra defesa.



O Vitória não se deixou abater pelo golpe e logo diminuiu o placar em menos de 5 minutos com gol do ponta Mateus Gonçalves. Visando segurar o resultado, o técnico Rogério Ceni colocou mais um zagueiro em campo e montou uma linha de 3 na defesa. A estratégia que deveria proteger o Bahia fez com que o tricolor ficasse com as costas contra a parede e atraiu o Vitória para o ataque, impulsionou a virada. Sob o comando do jovem atacante Mateus Gonçalves, o leão foi pra cima em busca da virada.



De maneira alucinante, o Vitória conseguiu a virada. Mateus Gonçalves aproveitou a sobra dentro da área e marcou mais uma vez aos 44 do segundo tempo, empatando a partida. Mas a festa ainda não estava completa, aos 52 minutos Iury Castilho recebeu cruzamento de Zeca na área e virou a partida para colocar o vitória em vantagem na final.