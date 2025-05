O Vitória está pronto para a partida contra o Cerro Largo (URU), marcada para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu, pela quinta rodada da Sul-Americana. Mesmo em um jogo que vai definir o futuro do time na competição continental, Thiago Carpini deve poupar quase todos os jogadores titulares já de olho no Ba-Vi deste domingo, válido pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Matheuzinho em treino do Vitória antes de jogo pela Sul-Americana (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O Vitória aposta suas fichas no Brasileirão, por isso um time alternativo deve entrar em campo nesta quarta-feira. O meia Matheuzinho, porém, vai aparecer na escalação, já que foi expulso contra o Vasco e está suspenso do Ba-Vi.

Outro que pode pintar no onze inicial do Leão é o zagueiro Zé Marcos, que se recuperou de lesão e está à disposição. Ele ganhou espaço como titular antes de se machucar, mas Edu deu conta do recado na defesa durante o período de recuperação do defensor.

continua após a publicidade

Por outro lado, Willian Oliveira segue em recuperação de lesão no joelho esquerdo, enquanto Pepê trata uma lesão ligamentar no tornozelo. Ambos estão fora do time do Vitória na partida contra o Cerro Largo.

Nesse cenário, o provável time do Vitória contra o Cerro Largo tem: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris (Lucas Halter), Edu (Zé Marcos) e Hugo; Ricardo Ryller, Ronald (Wellington Rato) e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Osvaldo), Fabri e Janderson (Carlinhos).

continua após a publicidade

+ Cerro Largo pode quebrar mais um tabu histórico em jogo contra o Vitória

✅ FICHA TÉCNICA DE CERRO LARGO X VITÓRIA

5ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Centenário, em Montevidéu;

📺 Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ (streaming).

+ Vitória 126 anos: veja como o Barradão mudou a história de um bairro periférico em Salvador