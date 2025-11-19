O Vitória está pronto e já em solo paulista para a partida decisiva contra o Palmeiras, marcada para as 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Allianz Parque, válida pela 34ª rodada do Brasileirão. Com a missão de voltar a respirar fora da zona de rebaixamento, Jair Ventura tem retornos importantes para enfrentar o vice-líder da competição.

O Vitória tem, pelo menos, quatro jogadores de volta ao elenco nesta quarta, principalmente na defesa e meio-campo. O volante Baralhas e o zagueiro Camutanga, por exemplo, que cumpriram suspensão no empate contra o Botafogo na última rodada, estão à disposição do treinador e devem ser titulares contra o Palmeiras. Quem também retorna de suspensão é o volante Dudu, que deve virar opção no banco de reservas.

Já o zagueiro Edu, substituído depois que o Vitória ativou o protocolo de concussão contra o Internacional por conta de um choque na cabeça, é mais uma alternativa para a defesa. Por fim, Raúl Cáceres pode virar opção na lateral direita depois de se recuperar de uma lesão na coxa durante a Data Fifa. Ele viajou com o grupo para São Paulo.

Por outro lado, ficam as dúvidas sobre os possíveis retornos de Fabri e Claudinho, que estão no departamento médico. Além deles, Alexandre Fintelman, Lucas Arcanjo, Rúben Ismael e Jamerson também se recuperam no DM e só voltam no ano que vem.

Assim a provável escalação do Vitória contra o Palmeiras é a seguinte: Thiago Couto; Camutanga, Lucas Halter e Zé Marcos; Erick (Raúl Cáceres), Baralhas, Willian Oliveira (Ronald), Matheuzinho e Ramon: Aitor Cantalapiedra e Renzo López (Renato Kayzer).

Aitor Cantalapiedra durante treino do Vitória; veja acima a provável escalação contra o Palmeiras (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como foi o treino do Vitória?

Depois do protocolo de aquecimento, os atletas trabalharam bolas paradas ofensiva e defensiva. Por fim, Jair Ventura aplicou jogos em campo reduzido. A delegação rubro-negra embarcou para São Paulo na tarde deste terça-feira.

PALMEIRAS X VITÓRIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 37ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).