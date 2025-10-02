Com uma boa dose de drama, o Vitória se segurou diante do Ceará na noite desta quarta-feira e voltou a vencer no Brasileirão depois de três derrotas seguidas. O gol do zagueiro Zé Marcos, marcado ainda no início do jogo, garantiu a vitória por 1 a 0 e deu uma nova esperança ao time comandado por Jair Ventura, que estreou com pé direito no Barradão.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Em entrevista depois da partida, Jair Ventura destacou a importância do resultado para dar confiança e recolocar o time na briga contra a zona de rebaixamento.

— Hoje era muito importante a vitória, nos coloca na briga novamente. São 50% de aproveitamento desde que chegamos, se a gente mantiver isso, estamos salvos. Eles vieram leve, venceram o São Paulo, mas conseguimos essa vitória importante que trouxe mais um adversário para a briga aqui — destacou o treinador.

continua após a publicidade

— Não vou fazer metas de pontos, eu não trabalho assim. A gente tem até meia-noite para comemorar essa vitória importante, contra um adversário direto, equipe qualificada. Claro que a gente não queria que eles tivessem as chances que tiveram, mas com nosso foco, nossa energia, a bola não ia entrar. Contra o Grêmio a bola ia lá e era gol, mas hoje não. Esse jogo era uma final, e final não se joga, final se ganha — completou.

Jair Ventura no comando do Vitória contra o Ceará (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Manutenção do Vitória com três zagueiros

Antes mesmo da bola rolar no Barradão, Jair Ventura surpreendeu com a manutenção da mesma escalação que usou na derrota para o Grêmio, no último domingo. Quando questionado, o técnico disse que gostou do que viu em campo, apontou a falta de tempo para treinamento e desmistificou a ideia de que não dá para ser ofensivo com três zagueiros.

continua após a publicidade

— Primeiro parabenizar a torcida, que nos apoiou. Já joguei aqui contra e sei como é difícil. Hoje fui feliz em ter a torcida ao nosso lado, minha estreia aqui. Sobre a escalação, seria pouco inteligente da minha parte, sem tempo para treinar, mudar a escalação depois do que eu gostei. O 3 a 1 não queria dizer que estava tudo errado, perdemos o jogo por alguns erros nossos, mas eu vi onde fizemos uma boa partida. Acho que a resposta sobre a manutenção da equipe é isso, foi depois de uma performance que eu gostei.

O Vitória de Jair Ventura subiu uma posição e fecha a rodada em 17º, com 25 pontos, três a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O próximo compromisso está marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), contra o Vasco, em São Januário.

— Sobre a sequência sem vitórias fora de casa, temos que quebrar esse tabu. Tabus existem para serem quebrados. Sei da força do Vasco no Rio, mas vamos para cima para continuar com a manutenção das vitórias, só assim vamos conseguir a permanência. Expectativa de um jogo muito difícil, temos um peso enorme nas costas — concluiu o Jair Ventura depois da vitória contra o Ceará.