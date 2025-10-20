Veja desfalques, dúvidas e provável escalação do Vitória contra o Santos
Rubro-Negro busca primeiro resultado positivo fora de casa
Depois de vencer o Ba-Vi na última quinta-feira, o Vitória está pronto para mais uma "final" nesta edição do Brasileirão. A partir das 21h30 desta segunda-feira (horário de Brasília), o Rubro-Negro vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos, em confronto direto válido pela 29ª rodada. O técnico Jair Ventura, porém, vai ter que contornar o alto número de desfalques para garantir a primeira vitória do time fora de casa na competição.
A começar pelos suspensos, o zagueiro Camutanga e os atacantes Renato Kayzer e Erick, todos eles titulares do time, estão fora depois de levarem o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Bahia. Edu será o susbtituto na zaga depois de entrar bem no Ba-Vi, enquanto Osvaldo e Renzo López devem ser acionados para preencher as lacunas no ataque.
Quem também está suspenso do jogo desta segunda é o volante reserva Dudu, que sofreu uma expulsão relâmpago na última quinta-feira.
Por outro lado, a lista dos 23 relacionados de Jair Ventura tem o retorno do zagueiro e capitão Lucas Halter e do atacante Carlinhos, que cumpriram suspensão contra o Bahia.
Diante desse cenário, a provável escalação do Vitória contra o Santos é a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Edu, Zé Marcos e Ramon; Baralhas e Ronald (Pepê/Matheuzinho); Aitor Cantalapiedra, Osvaldo e Renzo López.
Como foi o último treino do Vitória?
O Vitória encerrou a preparação para este duelo decisivo na luta contra o rebaixamento na manhã do último domingo, com aquecimento voltado para movimentação e um trabalho tático. Por fim, a comissão técnica aplicou um treinamento de bolas paradas ofensivas e defensivas, além de um jogo em campo reduzido. A delegação embarcou durante a tarde e já está em Santos.
SANTOS x VITÓRIA
29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: segunda-feira, 20 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos;
📺 Onde assistir Santos x Vitória: Sportv e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Gizeli Casaril (SC);
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
