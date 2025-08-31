O Vitória está pronto para a partida contra o Atlético-MG, marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 22ª rodada do Brasileirão. O técnico Rodrigo Chagas tem retornos importantes para sua reestreia como treinador do Vitória, mas segue com desfalques no elenco.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

A começar pelas boas notícias, os meias Matheuzinho e Baralhas se recuperaram de lesão e devem estar à disposição para esta partida contra o Galo. Caso estejam 100%, a tendência é que sejam titulares. Além da dupla, o zagueiro Neris retorna de suspensão, enquanto Camutanga já está regularizado e pode entrar em campo pelo Rubro-Negro após seu retorno à equipe.

O volante Dudu, velho conhecido da torcida, também está de volta e foi apresentado junto com Camutanga, mas, diferente do zagueiro, ele ainda não teve nome publicado no BID da CBF.

continua após a publicidade

A outra novidade deve ser a presença do jovem Paulo Roberto, de 19 anos, na lateral direita, como já antecipado por Rodrigo Chagas em entrevista coletiva, diante das ausências de Raúl Cáceres e Claudinho, que estão lesionados.

Mas o Vitória tem outros atletas no departamento médico, a exemplo de Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael, que se recuperam de cirurgia e são desfalques certos para a partida. Por outro lado, Romarinho e Renzo López também ficaram em tratamento durante a semana e não devem entram em campo.

continua após a publicidade

Diante disso, a provável escalação do Vitória contra o Atlético-MG tem: Lucas Arcanjo; Paulo Roberto, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Pepê (Matheuzinho) e Ronald; Erick, Osvaldo (Aitor Cantalapiedra) e Renato Kayzer.

+ Vitória e Atlético-MG se enfrentam após demissão de treinadores

Lucas Halter em treino do Vitória; veja acima a provável escalação contra o Atlético-MG (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como foi o último treino do Vitória?

Depois do aquecimento, o técnico Rodrigo Chagas comandou um trabalho tático com os jogadores que vão iniciar a partida contra o Atlético-MG. Em seguida, a comissão aplicou um treino de bolas paradas ofensivas e defensivas. Enquanto isso, o restante do elenco participou de ativades em campo reduzido e de finalizações.

VITÓRIA X ATLÉTICO-MG

22ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Atlético-MG: Premiere;

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex dos Santos (SC);

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).