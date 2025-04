A partida entre Vitória e Flamengo no Barradão, no último domingo, ficou marcada por um episódio de hostilidade da torcida mandante contra profissionais da mídia carioca. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ouvir ameaças e gritaria direcionada à cabine de imprensa do estádio. Na tarde desta segunda-feira, o clube baiano emitiu uma nota de repúdio ao ocorrido.

Segundo o Vitória, a confusão teria começado após comemoração da imprensa carioca durante o segundo gol do Flamengo, marcado por Bruno Henrique, que decretou o triunfo por 2 a 1 da equipe comandada por Filipe Luís já aos 44 minutos do segundo tempo.

Vale destacar que esse espaço reservado aos profissionais de comunicação é bem próximo da torcida do Vitória que fica no setor das cadeiras, na parte central do Barradão, que, inclusive, tem os valores mais caros em dias de jogos.

No vídeo, é possível ver torcedores batendo no vidro da tribuna de imprensa e arremessando objetos, além de todas as ofensas dirigidas aos profissionais.

Ainda por meio de nota, o Vitória defendeu a liberdade de expressão e repudiou qualquer tipo de agressão contra profissionais no futebol.

Leia a nota do Vitória na íntegra:

O Esporte Clube Vitória vem a público se pronunciar diante do fato ocorrido na noite do último domingo (6) nas cabines de imprensa do Barradão.

De acordo com a apuração interna do clube, torcedores teriam se revoltado com a comemoração da imprensa carioca no momento do segundo gol do Flamengo, e então começaram a reprimir a situação.

É importante ressaltar que a geografia do Barradão faz com que a tribuna de imprensa fique próxima aos torcedores localizados nas cadeiras do estádio Manoel Barradas. Fato que é público e histórico em nosso santuário.

Diante disso, o Esporte Clube Vitória repudia qualquer tipo de agressão envolvendo torcedores com membros da imprensa. A liberdade de expressão é algo fundamental para o exercício da profissão e que não pode ser oprimido.