O gol de Wellington Rato contra o Flamengo, na noite do último domingo, desencadeou uma expulsão inusitada no Barradão. O técnico do Vitória Thiago Carpini se empolgou com o empate, extravasou ao chutar uma das bolas que estavam à beira do campo e acabou expulso com auxílio do VAR. A euforia, no entanto, durou pouco, já que o Rubro-Negro baiano não segurou a pressão e perdeu por 2 a 1, com gol de Bruno Henrique já no fim do jogo.

Thiago Carpini é expulso em partida contra o Flamengo Foto: Reprodução / Premiere

A súmula do árbitro Rafael Rodrigo Klein relata que Carpini "saiu da sua área técnica após o gol da sua equipe e chutou a bola que estava no suporte multi bolas".

O treinador levou cartão vermelho direto e reagiu à expulsão em entrevista coletiva após a partida. Segundo ele, esse é um impulso normal de jogo que não deveria resultar em advertência.

- [Estou] sem entender. Se buscar nas imagens, o que é faço é sair correndo com o meu banco, meus atletas, todo mundo pula a placa. Momento de alegria, de extravasar. Eu chutei a bola, pegou em Osvaldo. Jamais pensei que seria passível de cartão vermelho, talvez uma advertência. Se tivesse chutado a bola para dentro do campo ou em direção ao meu adversário. É difícil entender. Já vi tantos treinadores extravasando. Deveria ter uma cartilha de que maneira a gente pode comemorar. Está ficando chato. Não foi nada desrespeitoso - desabafou.

Essa é a segunda expulsão de Thiago Carpini nesta temporada. Ele também levou vermelho durante confusão generalizada no último Ba-Vi, válido pela final do Campeonato Baiano, no Barradão.

Thiago Carpini fora do jogo contra o Galo

Thiago Carpini comanda o Vitória no Barradão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com a expulsão, Thiago Carpini não estará à beira do campo na partida do próximo domingo, contra o Atlético-MG, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para as 20h30 (de Brasília), na Arena MRV.

O treinador, porém, terá a chance de comandar a equipe às 19h desta quinta-feira (horário de Brasília), contra o Defensa y Justicia, pela segunda rodada da Sul-Americana, na Argentina.