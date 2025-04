O Vitória segue sem pontuar no Campeonato Brasileiro após perder para o Flamengo por 2 a 1 na noite deste domingo, no Barradão, pela segunda rodada. Em meio a um momento turbulento na temporada, Thiago Carpini não hesitou ao afirmar que a briga do Rubro-Negro baiano é a mesma do ano passado: buscar a permanência da Série A.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Thiago Carpini durante entrevista coletiva Foto: Reprodução/TV Vitória

- A gente cria uma expectativa no segundo ano na Série A. Não vai ser muito diferente do primeiro. Nós vamos sofrer. Vamos brigar pela permanência. Não vamos ser campeões brasileiros. Vai ser muito difícil que conquiste uma Libertadores, isso está fora dos nossos planos - admitiu o treinador.

A situação é muito parecida com o início do Brasileirão passado, quando o Vitória chegou a ficar as oito rodadas iniciais sem vencer.

- Ano passado também tivemos um início de ruim. Coloco o primeiro jogo como tropeço grande. Hoje estava dentro do pacote. Empatar estava justo. Evoluímos muito durante a competição ano passado. Entendo a chateação do torcedor. Cometemos erros grandes nos dois gols que custaram o resultado.

continua após a publicidade

Desafios mais difíceis para o Vitória

Thiago Carpini comanda o Vitória no Barradão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Depois de uma sequência avassaladora no início do ano, que chegou a oito vitórias seguidas e 22 jogos de invencibilidade, o Vitória começou a oscilar com desafios mais difíceis e chega ao quinto jogo consecutivo sem saber o que é vencer.

- Nós vamos sempre buscar o melhor para o Vitória, que é gigante. Mas temos que ser realistas. Essa insatisfação do torcedor... Acabou Campeonato Baiano, Copa do Nordeste. Agora é Flamengo, Palmeiras, Sul-Americana, jogos de nível alto. O primeiro objetivo de todos é a permanência - finalizou.

continua após a publicidade

A chance de recuperação do Vitória será nesta quinta-feira, quando a equipe visita o Defensa y Justicia, na Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida está marcada para as 19h (de Brasília).