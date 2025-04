Uma das principais contratações do Vitória para esta temporada, o meia Wellington Rato ainda não correspondeu à altura da expectativa do torcedor, mas deu uma boa resposta ao marcar na noite deste domingo, contra o Flamengo, no Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O gol não evitou a derrota por 2 a 1, mas o jogador ainda assim desabafou diante da pressão em um novo clube.

Wellington Rato jogador do Vitoria comemora seu gol durante partida contra o Flamengo no estádio Barradão pelo campeonato Brasileiro A 2025 Foto: Jhony Pinho/AGIF

- Meu filho me pediu um gol e eu falei que, se entrasse, eu ia tentar realizar esse sonho no dia do aniversário dele. A cobrança muitas vezes é muito grande quando você sai de um time para outro, acabei desabafando ali. Mas estamos nos entrosando, vamos melhorar. Infelizmente um gol não foi suficiente - disse o atleta em entrevista ao Premiere após o apito final.

Expectativa não correspondida no Vitória

O Vitória trouxe o jogador por cerca de R$5 milhões junto ao São Paulo, clube pelo qual foi um dos protagonistas da conquista da Copa do Brasil em 2023. Rato foi titular nos primeiros jogos do Rubro-Negro na temporada e, logo na sua terceira partida, balançou as redes e deu assistência na vitória por 4 a 1 contra o Colo-Colo.

De lá para cá Rato seguiu nos planos de Thiago Carpini e era presença constante nos jogos. Ele chegou a dar outros quatro passes para gol, mas as atuações tímidas desagradaram o torcedor que esperavam ver um "maestro" no meio-campo do Vitória.

Thaciano aquece antes de partida do Vitória contra o Atlético de Alagoinhas Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Wellington Rato tem 18 jogos com a camisa vermelha e preta e marcou seu segundo gol neste domingo, contra o Flamengo. Ele contou com desvio em Gerson para empatar o jogo aos 31 minutos do segundo tempo. O time, porém, não conseguiu segurar o ponto e tomou o gol de Bruno Henrique dez minutos depois.

A próxima chance para o meia confirmar a recuperação será às 19h desta quinta-feira (horário de Brasília) contra o Defensa y Justicia, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, em Buenos Aires.