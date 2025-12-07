menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVitória

Jair Ventura exalta trabalho no Vitória e conta bastidor: 'Quase não vinha'

Treinador livra quarto time do rebaixamento na carreira

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 07/12/2025
19:39
Jair Ventura comemora gol do Vitória contra o São Paulo (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Gazeta Press)
imagem cameraJair Ventura comemora gol do Vitória contra o São Paulo (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jair Ventura cumpriu sua missão pelo Vitória. Contratado no final de setembro, o treinador deu fôlego ao time, implantou um novo sistema de jogo e cumpriu a missão de livrar o Vitória do rebaixamento na tarde deste domingo, quando comandou a vitória sobre o São Paulo por 1 a 0, no Barradão, pela 38ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Foram 14 jogos de Jair Ventura à frente do Rubro-Negro, com sete vitórias, dois empates e cinco derrotas (54,7% de aproveitamento). Um alívio para o próprio treinador que se deu o direito de extravasar na entrevista coletiva pós-jogo.

— Missão dada é missão cumprida. Fizemos 14 jogos, o último deles [contra o Bragantino] foi muito abaixo. Mas foram 13 bons jogos. quando a gente perdeu o último jogo muita gente achou que era terra arrasada. Mas o Vitória é para quem acredita — iniciou Jair Ventura.

continua após a publicidade

Jogo dramático do Vitória

Jair Ventura comanda o Vitória contra o São Paulo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Jair Ventura comanda o Vitória contra o São Paulo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Mas não faltou drama para o Vitória, que começou a rodada na 17ª posição, com 42 pontos, e não dependia só de si para garantir a permanência. Além de vencer, era necessário torcer por tropeços de Ceará, Fortaleza ou Santos. No final, tudo deu certo.

Nosso primeiro tempo foi um dos melhores que fizemos desde quando eu cheguei. O Rafael fechou tudo, só milagres. Estava todo mundo ansioso. Muito feliz em ajudar, dar alegrias a essa torcida maravilhosa. Aqui é diferente, toda hora é corredor, é aeronêgo… Muita gente criticou depois do jogo contra o Bragantino, principalmente o esquema com três zagueiros. Mas a gente tem convicção. Não é porque a gente não está em um dia bom que a gente é uma mer**. É a quinta vez que assumo um time na zona de rebaixamento e mais uma vez um time que fica na Série A. Ganhamos do São Paulo depois de sete anos. É isso, Vitória está na Série A.

continua após a publicidade

Jair Ventura ainda contou um bastidor da tensão que pairava no ar antes da partida decisiva, afinal o Vitória não sabia o que era ganhar do São Paulo há sete jogos, quase dez anos.

— Os atletas são os protagonistas do jogo. Eles que fazem o resultado. Hoje eu acordei cedo, ansioso. Tomei um café antes de ir para a academia e um membro da comissão técnica me falou que preferia pegar o Palmeiras do que o São Paulo, porque o Vitória não ganhava do São Paulo. Eu quase não vinha para o jogo — brincou.

Torcida do Vitória comemora permanência na Série A (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Gazeta Press)
Torcida do Vitória comemora permanência na Série A (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Gazeta Press)

➡️Vitória se supera na reta final da Série A e garante permanência com a força do Barradão

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias