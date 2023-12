Os sócios do Vitória participaram de uma votação no domingo (10) sobre dois temas relacionados ao futuro Leão da Barra. Na primeira decisão, rejeitaram a proposta de mudança do nome do clube para “Fatal Model Vitória”, pelo valor de R$ 200 milhões. Na seguinte, aprovaram a abertura de negociação para a venda do naming rights do Estádio Barradão, por R$ 100 milhões.



O pleito foi realizado em um site exclusivo para os associados do rubro-negro baiano. Dos cerca de 33 mil sócios-torcedores, mais de 15 mil votaram.