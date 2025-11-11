Jair Ventura acirra disputa por posição no ataque do Vitória

Desde a oitava rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Vitória bateu o Vasco por 2 a 1, no Barradão, Renato Kayzer, que marcou os dois gols do Rubro-Negro naquele jogo, conquistou a titularidade no comando de ataque da equipe e não saiu mais. Com a chegada de Jair Ventura, porém, esse cenário vem mudando, e Renzo López, antes reserva, começou a ganhar espaço.

Dos 26 jogos disputados por Kayzer desde a sua chegada ao Vitória, em apenas três ele começou no banco de reservas: justamente o da estreia contra o Vasco - ainda sob o comando de Thiago Carpini -, em que 45 minutos foram suficientes para mudar a história da partida, e os dois últimos.

Tanto na vitória contra o Internacional quanto no empate diante do Botafogo, ambos no Barradão, o uruguaio Renzo López foi escolhido como titular em uma aposta de Jair Ventura por um time mais físico e perigoso na bola aérea. Nas duas partidas, inclusive, Kayzer entrou no segundo tempo e substituiu o colega de posição.

Centroavantes titulares sob o comando de Jair Ventura:

Grêmio 3 x 1 Vitória - Renato Kayzer;

Vitória 1 x 0 Ceará - Renato Kayzer;

Vasco 4 x 3 Vitória - Renato Kayzer;

Vitória 2 x 1 Bahia - Renato Kayzer;⚽

Santos 0 x 1 Vitória - Renzo López;

Vitória 0 x 1 Corinthians - Renato Kayzer;

Cruzeiro 3 x 1 Vitória - Renato Kayzer;

Vitória 1 x 0 Internacional - Renzo López;

Vitória 0 x 0 Botafogo - Renzo López.

Renato Kayzer no segundo tempo de Vitória x Botafogo (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)

Jair Ventura tenta achar solução para ataque do Vitória

Quem ainda domina a lista de centroavantes com mais jogos pelo time titular é Renato Kayzer, que recebeu mais oportunidades com Jair Ventura, mas o detalhe é que Renzo entrou no radar do treinador como uma opção concreta nas últimas rodadas. O uruguaio, por sinal, foi titular do Vitória pela primeira vez justamente na vitória contra o Santos na Vila Belmiro, no dia 20 de outubro, pela 29ª rodada. Vale lembrar que ele chegou ao clube no início de julho.

Os centroavantes vivem uma relativa seca com Jair Ventura. Ainda sem marcar desde a 16ª rodada, no empate contra o Sport, Renzo López busca seu segundo gol pelo Vitória, enquanto Kayzer, artilheiro do Rubro-Negro nesta temporada com oito bolas nas redes, só marcou no clássico Ba-Vi.

— O Kayzer foi meu titular desde que cheguei. Também teve a chance do jogo no último jogo [contra o Inter], não fez e foi criticado por isso. Quem segurar a camisa 9 vai segurar, não tem eu, é o melhor para o Vitória. Quem entrar e resolver vai segurar a camisa, senão a gente vai rodar. A briga está com eles. Se um fizesse os gols que o outro não faz, estaríamos com mais gols e a situação estaria definida. Se os dois estiverem fazendo gol, vamos jogar com dois noves. Temos confiança nos dois, têm características diferentes — destacou Jair Ventura sobre o ataque do Vitória depois do empate com o Botafogo.

Resta esperar quem será o escolhido pelo técnico para iniciar a partida contra o Palmeiras às 19h30 do dia 19 de novembro (horário de Brasília), próxima quarta-feira, no Allianz Parque.