Jair Ventura revela novo reforço do Vitória e projeta estreia contra o Remo
Rubro-Negro perde clássico antes da estreia na Série A
O Vitória sofreu o primeiro grande golpe de 2026 na tarde do último domingo ao perder o clássico contra o Bahia em pleno Barradão. O resultado fez o técnico Jair Ventura ligar o sinal de alerta para a estreia no Brasileirão, marcada já para as 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), contra o Remo, também em Salvador.
Em entrevista coletiva depois do jogo, o treinador avaliou os pontos positivos e negativos deste último teste antes da Série A, defendeu o sistema com três zagueiros e analisou o que faltou para o time durante o Ba-Vi.
— Já estou sentindo uma certa coisa com três zagueiros. Muricy [Ramalho] campeão com três zagueiros. Não vejo problema. Quem construiu mais vitórias, foi com três zagueiros ou dois? Como ganhamos do Santos ano passado? Com três zagueiros. Qual foi o placar mais elástico ano passado? Com três zagueiros. O problema não é esse. Se em toda derrota disser que foi por conta dos três zagueiros é um pouco covardia. É esperar a coisa acontecer para falar de um sistema vitorioso. Quando vence, ninguém fala dos três zagueiros. Se tiver que tirar, vamos tirar — rebateu Jair.
— Primeira coisa que disse no vestiário foi "capricho". Tivemos mais volume que na nossa última vitória contra eles. Na minha opinião, nós estivemos melhores, tivemos mais chances, mas o adversário fez o gol. Não posso dizer que o nosso time não criou. Eles também souberam congelar o jogo, fazer cera. Eles venceram, e a gente tem que saber perder. Ano passado vencemos. É assim — completou.
Vitória deve anunciar reforço
Além da presença do atacante Marinho nas arquibancadas do Barradão ao lado da torcida - ele, no entanto, não chegou a receber propostas do Vitória -, outro jogador também esteve no estádio para acompanhar o clássico. Trata-se do atacante Pedro Henrique, que estava no Yunnan Yukun, da China, e deve ser anunciado em breve pelo Leão.
— Ele precisa ser regularizado. Jogador de aérea. Assim que ele for anunciado, se o menino que corta o cabelo não anunciar antes [risos]… Ele está aqui, mas não tem contrato com a gente. Com a lesão do Renzo, a gente precisa adiantar a situação no mercado. O Fabri já fez ali, mas não é a dele — avaliou.
Com o sinal de alerta ligado e o Brasileirão batendo à porta, a diretoria do Vitória corre contra o tempo para fechar o time em busca de uma campanha mais tranquila neste ano.
— Alguns jogadores são novos, algumas coisas não estão automatizadas. A gente precisa ter calma. É difícil fazer contratação, a gente sabe da dificuldade financeira. Temos que ter paciência para potencializar os atletas. Não foi um jogo ruim — concluiu Jair Ventura antes da partida entre Vitória e Remo.
