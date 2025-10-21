Vojvoda abre o jogo sobre atuação do Santos diante do Vitória: ‘Decepção’

O Santos foi derrotado pelo Vitória por 1 a 0 nesta quarta-feira (20), na Vila Belmiro, no encerramento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na avaliação do técnico Juan Pablo Vojvoda, que sofreu a segunda derrota no comando do Peixe, o resultado ficou abaixo do esperado.

— A decepção é ter deixado escapar uma oportunidade de subir na tabela diante de um adversário direto, que luta pelo mesmo objetivo. A minha principal frustração é não ter conseguido a vitória em casa — afirmou o treinador.

Vojvoda também negou que a equipe santista tenha entrado em campo apática ou sem vontade de buscar o resultado.

— Que o torcedor acredite. Não vi um time apático, que não respondeu, correu ou tentou o jogo. Na semana passada, não tivemos posse de bola e depois melhoramos. Hoje, tivemos posse, mas não criamos muitas chances de gol. A equipe controlou a partida com boa circulação diante de um adversário completamente diferente. Não acho que a motivação dependa de ser um clássico ou não. O time se entregou, e o adversário encontrou o gol em um erro nosso. A partir daí, passou a ter mais espaços — explicou o treinador.

O técnico do Peixe, Juan Pablo Vojvoda, evitou projetar a dura sequência que o Alvinegro terá pela frente no Campeonato Brasileiro, com dois clássicos contra o Palmeiras no mês que vem, além dos confrontos diante de Flamengo e Mirassol.

— O primeiro é o Botafogo. Precisamos confiar, acreditar, conversar com os jogadores e reforçar o que fizemos de bom e de ruim para corrigir. Vamos encontrar um caminho para a resposta que todos precisamos — finalizou o treinador.

Agenda de jogos do Santos:

30ª rodada- 26.10 - Botafogo x Santos - 16h (de Brasília) - Nilton Santos

31ª rodada - 01.11 - Santos x Fortaleza - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro

32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque

33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã

13ª rodada - 15.11 - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro *clássico remarcado na Data Fifa