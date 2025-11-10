Em tarde de pouca criatividade, o Vitória foi levemente superior ao Botafogo neste domingo, diante de 28 mil torcedores no Barradão, mas não conseguiu transformar o volume em resultado e ficou no 0 a 0. O resultado está longe do ideal, mas também pode ser interpretado como valioso na briga ponto a ponto para fugir do rebaixamento.

A superioridade do Vitória não foi traduzida em gols por conta da eficiência do time, que há alguns jogos vem perdendo chances importantes que podem custar pontos valiosos no Brasileirão. Contra o Glorioso, foi a vez de Renzo López desperdiçar uma rara chance no jogo ao sair de cara com Léo Linck, ainda no primeiro tempo.

— Há alguns jogos estamos batendo nessa tecla. Contra o Inter criamos muitas chances, falamos de Kayzer e outras chances claras. Na Série A temos que ser eficientes, porque nossos adversários fazem as oportunidades que têm. Mas é passar confiança, não posso tirar a confiança de um ou de outro. A competição de Renzo e Kayzer é boa para o Vitória. Se nós botarmos o "eu" na frente do "nós" as coisas não vão dar certo — destacou Jair Ventura depois de Vitória x Botafogo.

— É difícil sair de campo sem ganhar, e a torcida aplaudir. O jogo que eu vi a torcida também viu: o Vitória buscando o gol a todo momento no segundo tempo, mas não fomos eficazes. Nosso primeiro empate em nove jogos desde que chegamos. Queríamos muito a vitória para nos distanciar da zona incômoda, mas infelizmente não foi possível — completou.

Próximos passos do Vitória

O resultado mantém o Vitória fora da zona de rebaixamento, com 35 pontos, já que o Santos, que tem 33, perdeu para o Flamengo no Maracanã. O Rubro-Negro agora volta as atenções para o confronto contra o Palmeiras, marcado para as 19h30 do dia 19 de novembro (horário de Brasília), uma quarta-feira, quando enfrenta o líder Palmeiras no Allianz Parque, depois da Data Fifa.

— Nossa equipe está ficando cada vez mais segura, madura, organizada. Não se descontrola, sofre o gol e joga, faz o gol e joga, não torce para o jogo acabar. Estamos amadurecendo. Mais um excelente jogo do Erick adaptado, depois foi para a função dele. O campeonato está terminando e precisamos de vitórias para continuar, então ficamos tristes de não ter vencido, mas feliz por ter jogado de igual para igual com o campeão da Libertadores e do Brasileiro.