Vitória faz celebração do Dia do goleiro em partida com o Grêmio

O Vitória fez uma homenagem para comemorar o dia do goleiro antes da partida diante do Grêmio, neste domingo (27). A celebração faz parte de uma série de homenagens aos arqueiros que participaram dos 125 da história do Leão.

Todos os jogadores que foram relacionados para a partida terão seus nomes da camisa substituídos por goleiros que passaram pelo clube. Além de Lucas Arcanjo, atual titular, Borges, Aguinaldo e Viáfara, que integram o top-5 de goleiros com mais jogos com a equipe são alguns dos homenageados.

O atual camisa 1 é o segundo goleiro da história com mais partidas disputadas pelo Leão, tendo defendido a equipe em 198 jogos desde que subiu para o time principal em 2016. Ele é único jogador do atual elenco que participou do processo de reconstrução dos acessos as Séries A, B e C do Brasileirão.

Além disso, todos os goleiros e preparadores vão receber troféus comemorativos em um cerimônia, que vai acontecer no gramado do Barradão antes da partida ser disputada.

Outros homenageados

Outros goleiros revelados pela Toca do Leão também foram homenageados pela ação, caso de Dida, ex-Milan, Felipe, ex-Flamengo, e Fábio Costa, ex-Santos. Todos eles vieram a fazer carreiras de sucesso no futebol nacional e internacional.

Além deles, Ingrid, goleira titular do time feminino, também estará entre os nomes homenageados. Outros homenageados são: Gatito Fernández e Andrada. Fora isso, o preparados Paulo Musse e o médico Iberê Medrado estão entre os outros nomes que serão celebrados pela ação.

Neste domingo, o Vitória receber o Grêmio, no Barradão, às 18h (horário de Brasília). A equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini precisa vencer para espantar a má fase vivida nos últimos jogos, tendo vencido apenas uma de dez partidas disputa entre Brasileirão e Copa do Brasil.