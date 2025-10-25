Depois de dois resultados positivos em sequência, o Vitória sucumbiu diante do Corinthians na tarde deste domingo e sofreu uma dura derrota por 1 a 0 em pleno Barradão. O gol de Charles, marcado aos 42 minutos do segundo tempo, mantém o Rubro-Negro em situação delicada na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Os gols no fim, inclusive, têm sido um problema para o Vitória durante esta edição do Campeonato Brasileiro. Foi assim contra Juventude, Palmeiras, Internacional, Sport... Até o próprio Jair Ventura sabe bem o que é essa frustração, já que o Rubro-Negro deixou um empate contra o Vasco escapar nos acréscimos, na 27ª rodada.

— Quando é recorrente, deixa de ser coisas do futebol. A gente fez um pacto para aumentar a concentração no final das partidas, era algo que vinha dando certo, mas hoje voltamos a sangrar. Parece que tivemos jogador a mais o jogo todo, mas não foi isso. Foi ali na reta final, e a gente teve um lance que criou neste período, mas aconteceu da bola não entrar. Estamos trabalhando o mental dos atletas para ter mais concentração, vamos trabalhar essa coisa do jogador a mais — analisou Jair Ventura depois de Vitória x Corinthians.

O treinador ainda elogiou o segundo tempo do Vitória, que ficou com um jogador a mais a partir do minuto 34, e lamentou a chance perdida por Cantalapiedra logo depois do gol do Corinthians, graças a uma grande defesa de Felipe Longo.

— O Vitória criou, mas hoje o menino de 20 anos [Felipe Longo] fez um milagre. Acho que as mudanças no intervalo tiveram efeito, ganhamos amplitude com Erick, tivemos controle com Matheuzinho, acho que fomos superiores no segundo tempo. O Corinthians tem jogadores muito qualificados.

Yuri Alberto e Zé Marcos no Barradão; Vitória de Jair Ventura perde para o Corinthians com gol no fim (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Vitória segue em situação delicada

O resultado negativo mantém o Rubro-Negro em momento delicado na zona de rebaixamento, em 17º, com 31 pontos. O Santos, que vem logo acima, também tem 31, mas ainda com dois jogos a pagar.

O Vitória agora tenta virar a chave e volta as atenções para o jogo contra o Cruzeiro, marcado para as 16h do próximo sábado (horário de Brasília), no Mineirão.

— Não podemos nos abater. Foi mais uma falta de sorte, coisas que acontecem no futebol. Já fizemos gol de bola parada, é do jogo. Agora é passar confiança para os atletas e agradecer a torcida. Peço que eles não nos abandonem. A gente já mostrou que é possível vencer fora, então vamos encarar o próximo desafio fora de casa — completou.