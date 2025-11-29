Vitória e Mirassol estão escalados para mais uma tarde com cara de final de campeonato no Barradão. A partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), a bola rola em um jogo que vale muito para as duas equipes, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. Por isso, Jair Ventura e Rafael Guanaes vão com o que têm de melhor para essa partida decisiva.

A boa notícia do lado mandante é justamente a volta do volante Willian Oliveira, que cumpriu suspensão na partida contra o Sport e retoma o posto de titular no meio-campo do Vitória na vaga de Ronald. Outra mudança é a presença de Renato Kayzer no comando de ataque no lugar de Renzo López.

Por outro lado, o atacante reserva Carlinhos pegou gancho de dois jogos por conta da expulsão na partida diante do Vasco, pela 27ª rodada, enquanto Lucas Arcanjo, Fintelman, Jamerson e Rúben Ismael seguem em recuperação no departamento médico.

Vestiário do Vitória antes da partida contra o Mirassol; veja abaixo as escalações (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Já o Mirassol tem os retornos dos meias Neto Moura, Shaylon e Guilherme Marques. A única baixa no time é o zagueiro Jemmes, que vai cumprir suspensão e abre vaga para Luiz Otávio.

Escalações de Vitória e Mirassol

Assim, a escalação do Vitória contra o Mirassol é a seguinte: Thiago Couto; Edu, Lucas Halter e Camutanga; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer.

O Mirassol de Rafael Guanaes vai a campo com: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Carlos Eduardo e Alesson

VITÓRIA x MIRASSOL

36ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Mirassol: Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);