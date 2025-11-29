Escalações de Vitória x Mirassol: times com força máxima para jogo decisivo na Série A
Equipes entram em campo às 16h (de Brasília), no Barradão
Vitória e Mirassol estão escalados para mais uma tarde com cara de final de campeonato no Barradão. A partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), a bola rola em um jogo que vale muito para as duas equipes, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. Por isso, Jair Ventura e Rafael Guanaes vão com o que têm de melhor para essa partida decisiva.
Vitória
A boa notícia do lado mandante é justamente a volta do volante Willian Oliveira, que cumpriu suspensão na partida contra o Sport e retoma o posto de titular no meio-campo do Vitória na vaga de Ronald. Outra mudança é a presença de Renato Kayzer no comando de ataque no lugar de Renzo López.
Por outro lado, o atacante reserva Carlinhos pegou gancho de dois jogos por conta da expulsão na partida diante do Vasco, pela 27ª rodada, enquanto Lucas Arcanjo, Fintelman, Jamerson e Rúben Ismael seguem em recuperação no departamento médico.
Já o Mirassol tem os retornos dos meias Neto Moura, Shaylon e Guilherme Marques. A única baixa no time é o zagueiro Jemmes, que vai cumprir suspensão e abre vaga para Luiz Otávio.
Escalações de Vitória e Mirassol
Assim, a escalação do Vitória contra o Mirassol é a seguinte: Thiago Couto; Edu, Lucas Halter e Camutanga; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer.
O Mirassol de Rafael Guanaes vai a campo com: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Carlos Eduardo e Alesson
VITÓRIA x MIRASSOL
36ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Mirassol: Premiere;
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);
