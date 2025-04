Depois de perder para o Cerro Largo por 1 a 0 na noite da última quarta-feira, no Barradão, o Vitória se complicou na Copa Sul-Americana e vai precisar fazer uma campanha de recuperação no returno da fase de grupos para ter chances de classificação.

O jogo entre Universidad Católica e Defensa y Justicia, outros dois integrantes da chave, fechou a primeira metade do torneio às 23h da última quinta (horário de Brasília). Melhor para a Católica, que venceu e virou a líder isolada.

Essa partida foi disputada em Quito, no Estádio Olímpico de Atahualpa, a mais de 2800 metros de altitude. O Defensa y Justicia, então, não resistiu aos fatores adversos e perdeu por 3 a 1, mesmo placar da derrota do Cerro Largo também neste local.

Assim, o time equatoriano, ainda invicto, assumiu a liderança do grupo B, com sete pontos. O Cerro Largo subiu para a segunda posição após bater o Vitória, com quatro pontos. Já o Rubro-Negro e o Defensa y Justicia ficam estacionados nos dois pontos e vão precisar remar muito para se classificarem.

Vale lembrar que só os primeiros colocados de cada grupo passam diretamente para as oitavas de final, enquanto os que ficarem na segunda posição jogam uma repescagem contra os terceiros de cada grupo da Libertadores.

Classificação grupo B Sul-Americana:

Universidad Católica - 7 pontos (+4 de saldo);

Cerro Largo - 4 pontos (-1 de saldo);

Vitória - 2 pontos (-1 de saldo);

Defensa y Justicia - 2 pontos (-2 de saldo).

Chances de classificação do Vitória

O Vitória, neste momento, briga para beliscar o segundo lugar do grupo, que, por enquanto, está nas mãos do Cerro Largo. Para chegar à vice-liderança, o Leão precisa ganhar do time Defensa y Justicia no próximo dia 6 de maio, no Barradão, e torcer por tropeço do Cerro Largo em casa. A partir daí é vencer do próprio Cerro Largo em seguida para garantir o segundo lugar e ir para a última rodada com chances, a depender do desempenho da Católica, de assumir a liderança.

Mas, para simplificar o cálculo, a partir de agora qualquer derrotar vai dificultar muito a intenção da equipe de se classificar em primeiro lugar, já que restariam dois jogos para somar mais seis pontos e chegar a no máximo oito, um ponto a menos do que o time equatoriano tem atualmente.

O próximo jogo do Vitória na competição está marcado para o dia 6 de maio, às 19h (de Brasília), contra o Defensa y Justicia, no Barradão.